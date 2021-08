Trójmiejskie biura w dobrej formie

Wolumen transakcji zawartych w pierwszym półroczu bieżącego roku na rynku trójmiejskim wyniósł ponad 34,3 tys. mkw., co jest wartością o 85 proc. wyższą niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Stanowił on aż 64,5 proc. średniej rocznej z lat 2015-2020 - wynika z raportu „Office Occupier: Rynek biurowy w Trójmieście” firmy doradczej Cresa.

Zasoby powierzchni biurowej w Trójmieście na koniec czerwca 2021 r. wyniosły 924 tys. mkw. i powiększyły się w ciągu roku o 6,4 proc. W drugim kwartale 2021 r. na trójmiejski rynek dostarczono jeden budynek biurowy – Garnizon Gato (Hossa.biz, 10 tys. mkw.). Całkowita nowa podaż za pierwsze półrocze 2021 roku wyniosła prawie 35 tys. mkw.

- Jednym z zauważalnych trendów w pierwszym półroczu był wzrost aktywności deweloperów w Trójmieście, którego zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej zbliżają się do przekroczenia poziomu 1 mln mkw. Ponadto coraz więcej firm stopniowo wraca do biur, a liczba podpisanych nowych umów najmu stanowiła ponad połowę wolumenu transakcji w drugim kwartale -komentuje Michał Rafałowicz, dyrektor regionu pomorskiego w firmie Cresa Polska. - Na trójmiejskim rynku tradycyjnie dominują najemcy z sektora IT, TSL i farmacji. Obserwujemy także rekordowe, jeśli chodzi o liczbę projektów, zainteresowanie regionem firm z branży BSS – dodaje.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Najemcy podpisali w drugim kwartale 2021 r. umowy na łącznie ponad 34.3 tys. mkw., co jest wartością o 85 proc. wyższą niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Wśród rodzajów umów w drugim kwartale dominowały nowe umowy (55 proc.), a następnie renegocjacje (34 proc.) i ekspansje (11 proc.).

Do największych transakcji w pierwszym półroczu 2021 roku zaliczamy: renegocjację 9,8 tys. mkw. przez firmę Intel w biurowcu Tryton Business House, zajęcie 8,5 tys. mkw. przez LPP w LPP Fashion Lab 1 (na potrzeby właściciela) oraz renegocjację umowy najmu 7 tys. mkw. przez poufnego najemcę w Baltic Business House.

- Wolumen transakcji w pierwszym półroczu w Trójmieście stanowił aż 64,5 proc. średniej rocznej z lat 2015-2020. Co więcej, spośród wszystkich regionalnych rynków biurowych w naszym kraju, jest to region z drugą najwyższą aktywnością najemców w okresie od stycznia do czerwca 2021 – mówi Iga Kraśniewska, Research Manager w dziale badań rynkowych i doradztwa w firmie Cresa Polska.

Absorpcja za pierwsze półrocze 2021 r. wzrosła do 34,1 tys. mkw. i była wyższa o ponad 88 proc. niż rok wcześniej. Jednak w drugim kwartale chłonność rynku wyniosła zaledwie 7.500 mkw., co świadczy o spadku o 35 proc. w ujęciu rok do roku.

Wskaźnik pustostanów w drugim kwartale br. osiągnął poziom 9,2 proc., co oznacza wzrost o 0,1 p.p. kwartał do kwartału oraz o 3,1 p.p. w porównaniu z analogicznym okresem w 2020 roku.

Czynsze wywoławcze w Trójmieście w nowoczesnych budynkach utrzymują się na poziomie od 10 EUR/mkw./miesiąc do 15,5 EUR/mkw./miesiąc (w okolicach Al. Grunwaldzkiej w Gdańsku).