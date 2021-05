Tropikalnie w Olivia Business Centre. Kiedy ruszy Olivia Garden?

Olivia Garden ruszy 29 maja.

Od 21 maja dostępne w sprzedaży będą bilety.

Za projekt ogrodu odpowiadała pracownia Malinowski Design Urban & Landscape, a w realizację włączona była również pracownia projektowa Design Anatomy.

Olivia Garden jest efektem nowatorskiego myślenia o charakterze miejsca pracy, w którym bliskość natury pozytywnie wpływa na samopoczucie i efektywność. Projekt powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie Rezydentów centrum biznesowego oraz z myślą o mieszkańcach Trójmiasta, którym zaoferowane zostanie nowe miejsce na gastronomicznej i eventowej mapie Trójmiasta.

- Olivia Business Centre jest największym centrum biznesowym w Polsce północnej, w którym od początku przyświeca nam hasło „więcej niż budynek".– mówi Monika Matysiak, dyrektor działu Resident Relations Olivii Business Centre - Wiele inicjatyw, które realizujemy, wprowadzamy z myślą o komforcie naszych Rezydentów, ich pracowników oraz gości. Wpisujemy je w koncepcję well being, dbałości o szeroko rozumiany dobrostan pracowników Olivii.

Wpisuje się w to koncepcja tworzenia miejsc, gdzie rezydenci mogliby „łapać oddech", otoczeni naturą np. na patio, w sąsiedztwie zielonej alei czy ogrodu kieszonkowego.

- To od nich pochodzi oczekiwanie, aby stworzyć miejsce wytchnienia w codziennej pracy, z którego będą dumni i które będą mogli systematycznie odwiedzać. Podczas wielu spotkań z naszymi najemcami oraz przeprowadzonych z nimi warsztatów wsłuchaliśmy się w głosy Rezydentów i dowiedzieliśmy, czego najbardziej potrzebują. Dzięki temu projekt nabrał ostatecznego kształtu. Każdy z pracowników Rezydentów już od tygodnia może bezpłatnie pobrać bilet na stronie internetowej Olivia Garden i skorzystać z tego miejsca – przed pracą, żeby nabrać energii; w trakcie pracy, żeby zorganizować spotkanie albo popracować w cieniu drzew, nawet jak pada deszcz; czy po pracy, żeby się zrelaksować po całym dniu. – dodaje Monika Matysiak.



Olivia Garden zapewnia możliwość pracy oraz spędzania czasu wolnego w bezpośredniej bliskości z naturą, niezależnie od pory roku i warunków pogodowych. Przeszklona bryła pawilonu ma kształt graniastosłupa z charakterystycznie pochyłym dachem, nawiązującym do architektury szczytu budynku Olivia Star i ikony architektury – Hali Olivia. Za projekt ogrodu odpowiadała pracownia Malinowski Design Urban & Landscape, a w realizację włączona była również pracownia projektowa Design Anatomy. Prace nad końcową koncepcją trwały wiele miesięcy i angażowały nie tylko architektów, ale także interdyscyplinarny zespół specjalistów, konsultujący rozwiązania z Rezydentami Olivia Business Centre.



- Z myślą o różnych rodzajach aktywności, Olivia Garden został podzielony na 4 strefy – mówi Marta Kłos z Olivii Star Top. Jedną z nich stanowi bar w stylu Tiki, serwujący świeże koktajle i lekkie dania kuchni orientalnej. Olivia Garden doskonale sprawdzi się jako przestrzeń do spotkań towarzyskich i biznesowych, samodzielnej pracy i odpoczynku oraz organizacji wykładów, warsztatów czy kameralnych koncertów.



- Główną innowacją tego ogrodu na skale Europejską jest technologia sterownia klimatem dzięki której możemy „kontrolować pogodę" w ogrodzie, zapewniając w ten sposób optymalne warunki zarówno roślinom jak i ludziom. System jest niezależny od zewnętrznych warunków pogodowych, wahań temperatur na przestrzeni roku oraz zmiennego natężenia światła. Sam ogród jest całoroczny - mówi Dariusz Malinowski z pracowni Malinowski Design Urban & Landscape. Technologia pozwala nam kontrolować klimat w taki sposób, aby człowiek przebywający w środku miał zapewnione warunki, w których może się zrelaksować lub w ciszy popracować w otoczeniu roślinności pochodzącej z egzotycznych miejsc, gdzie życie tętni przez całą dobę.



W ogrodzie znajduje się 30 dużych drzew, a największe z nich mają 11 m. wysokości. Jednym z największych jest Bucida Buceras (czarna oliwka), która wyrasta spomiędzy podestów antresoli, tworząc wrażenie „domku na drzewie". W ogrodzie jest ponad 150 gatunków roślin z tak egzotycznych krajów jak Indonezja, Australia, Nowa Gwinea, Madagaskar, Malezja, Borneo, Kostaryka, Wenezuela, czy tropikalne lasy Amazonii.



Olivia Garden to jednak miejsce przeznaczone nie tylko dla pracowników centrum biznesowego. Podobnie jak w przypadku tarasu widokowego, mieszczącego się na 32. piętrze Olivii Star czy restauracji zajmujących powierzchnię 33. poziomu, są tutaj mile widziani wszyscy, którym zależy, by przyjemnie i nieszablonowo spędzić wolny czas. Wstęp na teren Olivia Garden będzie biletowany, dostępny w kilku wariantach, które umożliwią jednoczesne skorzystanie z oferty gastronomicznej czy zwiedzanie tarasu widokowego.



- Po raz kolejny nasi goście będą mogli przekonać się, że Olivia Star to miejsce otwarte, które pozostawia pozytywne wrażenie. – mówi Rafał Marcyniuk z Olivia Star Top, firmy będącej operatorem projektu Olivia Garden - Wszystkim naszym gościom oferujemy zdrową i bezpieczną przestrzeń, optymalne warunki do zyskania energii i pozytywnych emocji płynących z kontaktu z bujną, egzotyczną przyrodą. Olivia Garden to projekt nie mający odpowiednika w Polsce. Przygotowujemy miejsce, w którym każda spędzona chwila będzie zapewniała doskonałe wrażenia. Na powierzchni 800 mkw. zasadziliśmy 3 tysiące roślin pochodzących z 5 kontynentów, wśród których są unikalne drzewa. Cała przestrzeń to 7500 m3.



- Co istotne, Olivia Garden będzie dostępna przez cały rok, więc zapewniamy naszym gościom wyjątkowe wrażenia również jesienią, gdy większość z nas zaczyna tęsknić za energią i letnim słońcem oraz zimą, gdy za oknami będzie śnieg i niskie temperatury. – podkreśla Krzysztof Dembek z Olivia Star Top. Nasze przestrzenie na szczycie Olivii Star zdobyły prestiżowe wyróżnienia, jak nagroda Marszałka Województwa Pomorskiego za wydarzenie roku 2020 oraz tytuł European Property Award w kategorii Leisure Development, więc czujemy się zobligowani, aby również i tą przestrzenią zapracować na uznanie i zaproponować naszym gościom kolejne wyjątkowe doznania – dodaje Krzysztof Dembek.



Wiele roślin, które znajdą się w ogrodzie należy do wyjątkowych gatunków, o których ciekawostki z pewnością urozmaicą wizytę w Olivii Garden. Dla przykładu można podać fakt, że znajdzie się tam chociażby roślina, której aromat stanowi jeden ze składników perfum Chanel nr. 5. Nie możemy się już doczekać warsztatów, prezentacji i dzielenia się wiedzą o prezentowanych w Olivia Garden roślinach. Nie mamy wątpliwości, że wśród gości pojawią się miłośnicy egzotycznej przyrody. Liczymy także na grono entuzjastów nietuzinkowych przestrzeni, ciekawej architektury i tych, których ucieszy dopracowany design i wysoka jakość obecna w każdym detalu. – mówi Krzysztof Dembek z Olivia Star Top.



Oficjalne otwarcie obiektu planowane jest na 29 maja 2021 r. Bilety będą dostępne w sprzedaży od 21 maja.