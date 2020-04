Trudne czasy wymagają elastycznych rozwiązań

New Work zabezpieczył nowe fundusze na przyspieszenie wdrażania strategii Space as a Service. Firma ogłosiła zmianę swojej strategii na początku marca w Warszawie. Zgodnie z jej założeniami, w obliczu przyszłych wyzwań, branża musi zmienić podejście do klienta.

– Nie chodzi o zwykłe pobieranie czynszów tylko o sprzedaż usług, ponieważ popyt na nie w najbliższej przyszłości znacznie wzrośnie – mówi Michael Smithing, CDO w New Work.

– Fakt, że byliśmy w stanie pozyskać finansowanie w tak trudnych czasach pokazuje, że firma jest na dobrej drodze, a nasz produkt dopasowany do potrzeb rynku – zarówno jeśli chodzi o właścicieli nieruchomości, jak i najemców. Finansowanie w serii B na kwotę 2,1 mln euro da nam możliwość dalszej realizacji powziętej strategii biznesowej, chociaż nie wiemy dokładnie, jak będzie wyglądać nowa rzeczywistość – dodaje Marcin Sojda, CFO w New Work.

Badania przeprowadzone przez Colliers International wskazują, że elastyczne biura są najszybciej rozwijającym się segmentem rynku nieruchomości komercyjnych, a ich ostatnie doświadczenia w Azji sugerują, że Covid-19 jeszcze bardziej zwiększy popyt ze strony najemców korporacyjnych, którzy starają się zmniejszyć ryzyko swoich portfeli w pozostałej części 2020 roku.

– W obecnej sytuacji wiele firm zostało zmuszonych do reorganizacji lub zaplanowania swojej działalności na nowo. Mimo że znaczna część pracowników biurowych pracuje teraz w domu, pracodawcy szukają elastycznych przestrzeni biurowych. Szukają przestrzeni dla pojedynczych osób czy małych zespołów, aby podtrzymać ich produktywność. Widzimy również, że wielu kluczowych najemców zaczęło decydować się na biura w opcji elastycznej w ramach realizacji planów kontynuacji działalności biznesowej – podkreśla Hubert Abt, CEO w New Work. – Obserwujemy zainteresowanie zarówno ze strony małych firm, jak i klientów korporacyjnych, którzy szukają gotowych rozwiązań. W ramach naszych działań przeprowadziliśmy także szereg bardzo owocnych rozmów z właścicielami nieruchomości, którzy dostrzegają potencjał naszego modelu biznesowego i chcą pogłębić współpracę – dodaje Hubert Abt.

Kompleksowy model Space as a Service

Rozwiązanie 360° Workspace Solution proponowane przez New Work oparte są na modelu Space as a Service. Usługa zapewnia najemcom pełną infrastrukturę biurową, w tym meble, sale konferencyjne, w pełni wyposażoną kuchnię i Internet, a także wsparcie administracyjne i techniczne. Rozwiązanie to nie wymaga długoterminowego zaangażowania ani nakładów inwestycyjnych. Obecnie New Work jest w trakcie opracowywania jeszcze bardziej elastycznych rozwiązań dostosowanych do wymagań klientów.