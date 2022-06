TRUDO o trendach na rynku nieruchomości: Dziś wygrywa mixed-use

Zmieniające się oczekiwania pracowników sprawiały, że dotychczasowe kryteria najemców uległy ewolucji.

Kiedyś głównym kryterium wyboru były atrybuty prestiżu – centralna lokalizacja biurowca, najlepiej w pobliżu biznesowych hubów, oraz wysoki standard wykończenia.

Dziś pracodawcy patrzą trochę inaczej – mówi Krzysztof Hołub, prezes zarządu TRUDO.

Jak zmiany na rynku biurowym wpłynęły na komercjalizację obiektów należących do TRUDO?

Krzysztof Hołub: Ostanie dwa lata, pomimo odnotowywanego w branży kryzysu, przyniosły niemal 100-procentową rekomercjalizację naszego flagowego kompleksu Promenady Business Park. Większość najemców przedłużyła umowy, często przy okazji znacznie powiększając powierzchnię najmu. Stało się tak między innymi w przypadku firmy duńskiej firmy inżynieryjnej DS. Engeneering oraz FLHF - firmy z branży e-commerce wyspecjalizowanej w wyposażeniu wnętrz.

Udało się pozyskać nowych najemców?

Jak najbardziej. W grupie nowych najemców znalazła się, m.in. Grupa IMPEL, która zdecydowała się wynajem niemal 5 tys. mkw. To jedna z największych transakcji w regionie. W tej chwili w zasadzie nie mamy już do zaoferowania wolnych powierzchni biurowych.

Jaki jest dziś „przepis” na biurowiec pełen najemców? Co może być wartością dodaną dla firm?

Kluczem do sukcesu naszego kompleksu okazał się fakt, że w specyficzny sposób wpisuje się on w oczekiwania pracodawców. Muszą oni dokładać dziś coraz więcej wysiłku w pozyskanie i utrzymanie pracowników. Z jednej strony mamy do czynienia z tzw. rynkiem pracownika, co powoduje, że działy HR konkurują o wartościowych kandydatów, którzy mają z czego wybierać. Z drugiej strony, zmieniły się nasze oczekiwania dotyczące miejsca i kultury pracy. Po dwóch latach doświadczenia pracy zdalnej i hybrydowej, inaczej patrzymy na konieczność tracenia długich godzin dziennie ma dojazd do biura. Według raportu „What Workers Want” opublikowanego w trzecim kwartale 2019 roku przez firmę Savills, statystyczny europejski pracownik przeznaczał dziennie niemal 1,5 h na przemieszczanie się z domu do biura, podczas gdy polski wynik to prawie 60 minut. Czas ten wydłuża się jeszcze, jeśli wziąć pod uwagę dodatkowe obowiązki – zawożenie dzieci do szkoły, zakupy, wizyty u lekarza.

W jaki sposób wspomniane dane przekładają się na potencjał Promenad?

Trend ten faworyzuje biurowce takie jak Promenady – położone nieco poza centrum, z dobrym dostępem do infrastruktury komunikacyjnej oraz usług, a przede wszystkim otoczone tkanką osiedli mieszkaniowych umożliwiających stworzenie zaplecza dla zatrudnionych w biurach osób. W bezpośrednim otoczeniu naszego kompleksu znaleźć można mieszkania na wynajem, w tym w ramach najmu instytucjonalnego, mieszkania własnościowe czy mikroapartmenty. Wielu pracowników biur zlokalizowanych w kompleksie wybrało coś z tej oferty i dzięki temu dotarcie do pracy zajmuje im 5-10 minut.

Według badań Deloitte, w popandemicznych czasach zapewnienie dobrych warunków do pracy ma zachęcić zespoły do powrotów. Jak – w tym kontekście – zmienia się podejście użytkowników do powierzchni biurowej?

Zmieniające się oczekiwania pracowników sprawiały, że dotychczasowe kryteria najemców uległy ewolucji. Kiedyś głównym kryterium wyboru były atrybuty prestiżu – centralna lokalizacja biurowca, najlepiej w pobliżu biznesowych hubów, oraz wysoki standard wykończenia. Dziś pracodawcy patrzą trochę inaczej – szukają funkcjonalnych obiektów, łączących racjonalny stosunek jakości do ceny. Przede wszystkim jednak zwracają uwagę na lokalizację.

Odpowiedzią na tę zmianę stał się paradygmat mixed-use - trend, który zaczął się rozwijać jeszcze przed pandemią, ale w ostatnim czasie nabiera coraz większego znaczenie. Najkrócej mówiąc oznacza on zmianę klasycznego podziału naszych aglomeracji na części sypialnianą, biurową i usługową. Teraz, w trosce o odzyskany work-life balance, chcielibyśmy efektywniej organizować codzienną logistykę i korzystać w zalet „15 minutowego miasta”. Dlatego oczekujemy, żeby biurowce łączyły w sobie rozmaite funkcje – jeśli nawet nie w ramach pojedynczego obiektu, to w bezpośrednim jego otoczeniu.

Mixed-use stał się najbardziej pożądanym rozwiązaniem?

Jak najbardziej. Dziś na rynku wygrywają założenia łączące funkcję mieszkaniową, biurową i usługową. Przykładem takiego nowoczesnego rozwiązania są właśnie Promenady Business Park, które zostały osadzone w tkance osiedla mieszkaniowego. Choć nasz kompleks nie był budowany z myślą o mixed-use, ale wpisuje się jego założenia dzięki doskonałej lokalizacji i bliskości udogodnień takich jak dobra komunikacja, usługi, rekreacja, a przede wszystkim – zaplecze mieszkaniowe.

