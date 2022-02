Trwa remont wrocławskiego Centrum Orląt

Należący dawniej do EFL biurowiec przy placu Orląt Lwowskich we Wrocławiu przechodzi wielką metamorfozę. Właściciel budynku, Fundusz Quartum Adventum International Ltd., nabył obiekt w 2020 roku, a w ubiegłym roku rozpoczęły się prace budowlane.

Położony przy placu Orląt Lwowskich budynek był niegdyś symbolem rosnącej potęgi Leszka Czarneckiego, który miał w nim swoje biuro. Teraz jednak, wybudowany 20 lat temu obiekt potrzebował gruntownej metamorfozy i dostosowania do współczesnych standardów. Biurowa funcja Centrum Orląt nie ulegnie zmianie, zmienią się natomiast jego wnętrza i elewacja.

Prace remontowe wraz z wymianą elewacji powierzono firmie Tétris. Za projektem stoi firma Value4Real, która również zarządza całą inwestycją. Wyłącznym agentem w zakresie najmu jest lokalne biuro CBRE.

Prace mają się zakończyć w 2022 roku.