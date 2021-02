Trwają prace wykończeniowe poznańskiego Nowego Rynku IV

Biurowiec dostarczy na rynek ok. 39 tys. mkw. nowoczesnej przestrzeni biurowej. W październiku 2020 roku osiągnął on swoją wysokość docelową – 55 m, a obecnie trwają prace wykończeniowe. Budynek zostanie udostępniony najemcom w drugim kwartale 2021 roku.



Budynek D kompleksu Nowy Rynek będzie pierwszym biurowcem w regionie, który będzie ubiegał się o certyfikat WELL Core & Shell, który przyznawany jest powierzchniom przyjaznym dla zdrowia i samopoczucia pracowników. Jest to także pierwszy obiekt w mieście, przy którym zostanie położny chodnik z antysmogowego betonu. W ramach inwestycji powstają również zielone wyspy, mała architektura oraz roślinność, uprzyjemniające spotkania i rekreację, a docelowo, wyróżnikiem projektu będzie także rynek zlokalizowany wewnątrz kompleksu.

