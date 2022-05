Trzech nowych najemców i jedno przedłużenie umowy najmu w Wola Center

Do grona najemców Wola Center dołączą firma zajmująca się oprogramowaniem Mobica, przesiębiorstwo z branży meblarskiej oraz międzynarodowa firma IT.

Dotychczasowy najemca - firma Wolters Kluwer przedłużyła swoją umowę najmu w Wola Center na sześć lat.

Wola Center, należąca do funduszu Hines European Value Fund (HEVF 1), składa się z czterech nowoczesnych budynków klasy A, oferujących łącznie 34 930 mkw. powierzchni biurowej i handlowej. Stanie się ona nową siedzibą dla trzech najemców: firmy zajmującej się oprogramowaniem Mobica, przedsiębiorstwem z branży meblarskiej oraz z międzynarodową firmą IT. Wolters Kluwer, dostawca usług profesjonalnych, przedłużył swoją umowę. Wszystkie kontrakty są długofalowe, podpisane na co najmniej pięć lat.

Wola Center znajduje się w dobrze skomunikowanej lokalizacji, niedaleko metra oraz stacji kolejowej Warszawa Ochota. Oferuje eleganckie patio o powierzchni 1 000 mkw., nową przestrzeń coworkingową w lobby, zielone tarasy, a także rozbudowaną infrastrukturę dla rowerzystów – parking, stojaki i szatnie z prysznicami. Zmotoryzowani mają do dyspozycji dwupoziomowy parking na 319 samochodów, gdzie zainstalowane zostaną także ładowarki do pojazdów elektrycznych i hybrydowych. Biurowiec Wola Center posiada certyfikat BREEAM na poziomie „Excellent”.

Silny wzrost aktywności najemców Wola Center

- Dzięki tym czterem umowom oraz wynajęciu powierzchni na parterze przez Grupę LUX MED pod koniec ubiegłego roku, Wola Center nadal odnotowuje silny wzrost aktywności najemców – mówi Patrycja Zyśk, leasing manager w Hines Polska.

- Jest to budynek najwyższej klasy, położony w doskonałej lokalizacji, z fantastycznymi udogodnieniami. Jego wysokiej jakości powierzchnie, poparte mocnymi referencjami ESG, wyróżniają go jako jeden z najlepszych budynków w Warszawie – dodaje Patrycja Zyśk.

Kim są nowi najemcy Wola Center?

Pierwszym z nowych najemców, którzy podpisali umowę z Hines, jest firma Mobica, z siedzibą w Manchesterze w Wielkiej Brytanii, z biurami w Europie i Stanach Zjednoczonych. Zajmie prawie 1 400 mkw. brutto powierzchni biurowej na 6 piętrze Wola Center. Doradztwo prawne dla firmy Mobica zapewniała kancelaria adwokacka Piotr Bocianowski. Najemcę w wyborze lokalizacji i negocjacji warunków najmu wspierała firma doradcza Savills.

- Wola Center to doskonałe miejsce na siedzibę i wizytówkę dla naszej firmy. Profesjonalna obsługa, dobra lokalizacja, elastyczna przestrzeń i inne udogodnienia przekonały nas do wyboru firmy Hines – mówi Michał Kaczmarek, Global Business Support and Real Estate Manager w Mobica.

Drugim dużym najemcą jest firma z branży IT, która wynajęła ponad 2 500 mkw. przestrzeni brutto na 2 piętrze budynku. W transakcji najemcy doradzała firma Savills.

Trzeci najemca – firma zajmująca się projektowaniem i realizowaniem wyposażenia biur, zajmie ponad 440 mkw. przestrzeni brutto na parterze obiektu. W procesie podpisania umowy firmę wspierali eksperci z Hamilton International.

HEVF 1 przedłużył również na 6 lat współpracę z Wolters Kluwer Polska. Firma zajmuje blisko 3 650 mkw. przestrzeni biurowej na 3 piętrze w Wola Center. W procesie przygotowania nowego kontraktu najemcę wspierała firma doradcza CBRE.

Kancelaria DPPA wspierała wynajmującego we wszystkich powyższych kontraktach.