Dane Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wskazują na niską stopę bezrobocia na poziomie 4,9 proc. Liczba osób zarejestrowanych w urzędach pracy spadła o 6,5 tysiąca i wynosi obecnie 811,5 tys. osób. Aż 81 proc. firm nie może znaleźć pracowników zarówno na zupełnie nowe wakaty, jak i w ramach zastępstwa za osoby, które zdecydowały się zmienić pracę. Jeszcze 10 lat temu zaledwie 37 proc. przedsiębiorstw miało problem ze znalezieniem pracowników. Agencja Commplace sprawdziła, w jaki sposób rekrutować „blue collar”. Oto najważniejsze spostrzeżenia: zadbaj o dobrą opinię o firmie na rynku; podstaw na reklamy w social mediach i Googla Ads; mów głośno o benefitach.

Aż 61 proc. kurierów i kierowców jest zdania, że łatwo może znaleźć nową pracę. Podobnie myślą osoby zatrudnione w branży budowlanej, wykończeniowej czy magazynierzy. Pracownicy chętniej rotują między firmami, są otwarci na zmiany i wybierają firmy, które mają więcej do zaoferowania. Liczą się nie tylko pobudki finansowe.

Złe opinie o firmie mogą mieć wpływ na wyniki rekrutacji. Nawet największe przedsiębiorstwa borykają się z tym zjawiskiem. Firmy od początku funkcjonowania powinny zadbać o swój wizerunek, by przyciągać pracowników nie tylko pensją na odpowiednim poziomie, ale także atrakcyjnymi warunkami zatrudnienia. W dobie dostępu do Internetu aż 75 proc. osób sprawdza opinie o firmie, zanim zdecyduje się na złożenie CV. Połączenie employer brandingu z działaniami PR-owymi pomoże przedsiębiorstwom zbudować odpowiedni wizerunek silnego i rzetelnego pracodawcy – wyjaśnia Sebastian Kopiej , CEO agencji PR Commplace .

Obserwacje agencji pokazują, że pracownicy najczęściej sprawdzają opinie o firmie w Google, social mediach (Facebook, LinkedIn), na forach, a także pytają znajomych co sądzą o danym przedsiębiorstwie.

Budowanie opinii o firmie jest połączone z aktywnymi działaniami w social mediach, a także pozycjonowaniem w Google. Zdaniem Sebastiana Kopieja podejmowanie takich działań to konieczność.

Google Ads to szybki, niedrogi i skuteczny sposób dotarcia do klientów czy pracowników. Firma może skorzystać z modelu cost per click, czyli elastycznego modelu rozliczeń. W Polsce aż 96,77 proc. wszystkich zapytań trafia do Google, a sam indeks liczy już przeszło 50 miliardów stron. Najważniejsze, aby mieć jasny i sprecyzowany cel. Jeśli chcemy pozyskać pracowników blue collar ustawmy dokładnie takie kampanie, nastawione na te grupy docelowe – dodaje Kopiej.