Trzy nowe biurowce do końca roku. Echo ma ambitny plan

Od początku 2021 r. dwa gotowe biurowce będące częścią kompleksu Browary Warszawskie znalazły nowych właścicieli. W marcu spółka sprzedała budynek Biur przy Willi, natomiast w sierpniu – Biura przy Warzelni. Obie transakcje były warte łącznie 240 mln euro i są dowodem na to, że wielofunkcyjne projekty ‘destination’ – miejsca przyciągające ludzi – są bardziej niż kiedykolwiek poszukiwane przez inwestorów. Rozmowy na temat sprzedaży kolejnych budynków są w zaawansowanych negocjacjach.

– W pierwszej połowie roku rozpoczęliśmy budowę kompleksu biurowego Brain Park w Krakowie oraz kolejnego biurowca w kompleksie Fuzja. Pozyskujemy nowych, renomowanych najemców, jak Playtika, 3M GSC Poland czy ABB, co pokazuje siłę sektora biurowego. Dlatego do końca roku zamierzamy rozpocząć budowę jeszcze 3 biurowców – mówi Nicklas Lindberg, prezes Echo Investment.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Od zniesienia restrykcji wiosną tego roku w segmencie nieruchomości handlowych Echo Investment skupiło się na silnym marketingu oraz wzmocnieniu centrów handlowych Libero oraz Galeria Młociny przy powrocie do normalnej działalności. Obydwa projekty odnotowują wzrost odwiedzalności w porównaniu do 2019 r., a co ważniejsze – 30% wzrost obrotów najemców w porównaniu do 2019 r.

Pierwsze sześć miesięcy 2021 r. przyniosło Grupie ponad 47 mln zł zysku netto, co było głównie rezultatem przekazania klientom 398 mieszkań zbudowanych przez Echo Investment, 202 mieszkań Archicomu oraz wzrostu wartości biurowców – w szczególności Biur przy Warzelni w kompleksie Browarów Warszawskich oraz Brain Park I w Krakowie. Ważną pozycją, która wpłynęła na wynik półrocza i drugiego kwartału był zysk na okazyjnym nabyciu akcji Archicom S.A.