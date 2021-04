Trzy piętra biur dla Asseco Poland. To największa w tym roku umowa najmu w Trójmieście

Gdyński biurowiec 3T Office Park zamknął I kwartał 2021 roku największą od początku roku umową najmu w Trójmieście. Do grona najemców obiektu dołączyło Asseco Poland.

Pod koniec I kwartału 2021 roku grono najemców 3T Office Park w Gdyni poszerzyło się o Asseco Poland.

Polska firma IT zdecydowała się na wynajem 3 z 10 kondygnacji w wieży A.

Łączna powierzchnia biura Asseco Poland wyniesie 3 746 mkw.

- W 2021 rok i na ostatnią prostą realizacji biurowca weszliśmy z mocnym akcentem. Z wielu powodów kontrakt z Asseco Poland ma dla nas olbrzymie znaczenie. Umowa należy do największych w północnej części kraju od początku pandemii. Warto podkreślić, że branża IT traktuje biura jako kluczowy element oferty zatrudnienia dla bardzo wymagających pracowników - oczekuje od inwestorów i zarządców jakości i elastyczności, które pozwolą precyzyjnie zaadaptować wynajmowaną przestrzeń do najwyższych standardów, zgodnych z wizją funkcjonalnego, bezpiecznego i estetycznego biura. Obecność Asseco Poland w 3T Office Park uważam za najlepszą ocenę naszego budynku. Dzięki temu jeszcze mocniej dywersyfikujemy portfel najemców pod względem branż, które reprezentują – mówi Sergiusz Gniadecki, inwestor biurowca, prezes zarządu spółki 3T Office Park.

Oprócz Asseco Poland S.A. wśród najemców 3T Office Park znajdują się już: Wartsila Polska i Maersk Polska z sektora morskiego, centrum medyczne Medicover, przedszkole Mały Einstein oraz restauracja Meating Point.