Trzy spółki z Grupy Budimex wprowadzają się do biurowca Cavatina Holding

W najnowszym biurowcu nowoczesnego i funkcjonalnego kompleksu zaprojektowanego i wybudowanego przez Cavatina Holding, firmy zajmą prawie 2 tys. mkw. brutto.

Budynek Equal Business Park D, zlokalizowany przy ul. Wielickiej w Krakowie, to ponad 11 tys. powierzchni biurowych najwyższej jakości wraz z punktami usługowymi takimi jak kantyna, księgarnia, kawiarnia, salon kosmetyczny, sklep czy przedszkole oraz strefami zieleni i relaksu.

Na 5. piętrze budynku pracownicy spółek z Grupy Budimex będą mieli komfortową przestrzeń do pracy dostosowaną do ich stylu pracy i potrzeb. Grupa Budimex tworzy jedną z największych grup budowlanych w Polsce. Jest również rozpoznawalna i ceniona od wielu lat za granicą. Będąc generalnym wykonawcą, oferuje usługi w sektorach infrastruktury: drogowej, kolejowej, lotniskowej, budownictwa kubaturowego, energetycznego, przemysłowego i ekologicznego. Mostostal Kraków, będący w Grupie Budimex od 2002 roku, specjalizuje się w wykonawstwie i montażu konstrukcji stalowych oraz montażu urządzeń głównie dla przemysłu cementowo-wapienniczego, energetycznego, metalurgicznego i chemicznego. FBSerwis skupia się w swojej działalności na realizacji kontraktów obejmujących usługi w zakresie gospodarki odpadami, utrzymania technicznego budynków oraz obiektów przemysłowych. Swoją dotychczasową krakowską siedzibę Spółki przez lata miały niedaleko Wzgórz Krzesławickich, oddalonych o ok. 10 km od centrum miasta.

- Zależy nam na stworzeniu wygodnego środowiska pracy, a także ułatwieniu naszym pracownikom oraz partnerom biznesowym dojazdu do biura różnymi środkami transportu z innych dzielnic Krakowa. Nowoczesny charakter kompleksu Equal, a także zapewniona w nim bogata infrastruktura są dodatkowymi atutami tej lokalizacji - mówi Barbara Zelent z Mostostalu Kraków S.A.

Sześciokondygnacyjny budynek D, charakteryzuje się szklaną elewacją opartą o technologię „podwójnej skóry” i stanowi naturalną kontynuację estetyki całego kompleksu. Wewnętrzny pół dziedziniec oraz kaskadowy układ tarasów nadają bryle ciekawy, nieregularny kształt, tworząc jednocześnie przestrzenie idealne do relaksu.