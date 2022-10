W ostatnich miesiącach Polacy muszą mierzyć się z falą podwyżek. Drożeje m.in. energia elektryczna, a na skutek tego, rosną ceny wszystkich produktów.

Indywidualni odbiorcy są w większości chronieni przed drastycznymi zmianami w cennikach.

W gorszej sytuacji są przedsiębiorcy, bo taryfy regulowane przez URE ich nie dotyczą i będą płacić takie rachunki, jakie wynikają z cen na rynkach.

Z analizy najnowszych danych wynika, że w okresie od sierpnia 2021 r. do sierpnia 2022 r. drastycznie zmieniły się ceny energii dla małych firm.

Wzrosły tym czasie o ok. 280 proc., a u niektórych sprzedawców nawet o 359 proc.

Broniąc się przed ogromnymi rachunkami za energię elektryczną, nie tylko właściciele małych firm, ale także średnich i dużych, poszukują rozwiązań pozwalających ograniczyć koszty. Oszczędzanie to nie tylko ograniczenie zużycia mediów czy surowców wykorzystywanych w codziennej pracy, ale przede wszystkim mądre zarządzanie zasobami i szukanie rozwiązań, które umożliwią redukcję kosztów bez zbędnych wyrzeczeń. Ze względu na ogromny wzrost cen energii, chcąc zapanować nad tym obszarem w budżecie, warto poszukać optymalnego rozwiązania.



Zmniejszyć rachunki za energię elektryczną można na kilka sposobów. Pierwszym z nich jest zmiana taryfy. Należy się przyjrzeć w jakich godzinach zużywana jest największa ilość energii i wybrać taryfę, dla której stawka za kilowatogodzinę w danych godzinach jest najniższa. Ze względu na godziny i charakter działania firmy, nie zawsze skorzystanie z najtańszej opcji jest możliwe. Jednak czy na pewno? Sposobem na rozwiązanie tego problemu jest przenośna stacja ładowania, która zmagazynuje energię wtedy, gdy jej cena jest najniższa, i zasili niemal każde urządzenie w dowolnej chwili. Na co powinno się zwrócić uwagę przy wyborze stacji?

Najistotniejsza jest pojemność stacji, która definiuje ile energii stacja jest w stanie zmagazynować. Im wyższa pojemność, tym więcej urządzeń i o większej mocy jesteśmy w stanie zasilić. Stacja o największej pojemności, 3600Wh, jest w stanie naładować laptop o mocy 65W aż 57 razy, a telefon 313 razy. Stacja ta zasili urządzenie o maksymalnej mocy 3600W, więc swobodnie umożliwi działanie na przykład klimatyzatora o mocy 1800W przez prawie dwie godziny – wyjaśnia XYZ z EcoFlow.

Przenośne stacje ładowania z pewnością będą miały wpływ na zmniejszenie kosztów ponoszonych na energię elektryczną. Natomiast zupełną niezależność energetyczną można osiągnąć montując panele fotowoltaiczne dostosowane mocą do zapotrzebowania energetycznego firmy. Jeśli tylko firma dysponuje możliwościami i warunkami by zainstalować panele, na pewno jest to rozwiązanie godne rozważenia. Warto zauważyć, że wspomniane już przenośne stacje ładowania pozwalają na ładowanie nie tylko z sieci energetycznej, ale także przy użyciu paneli fotowoltaicznych.

Wszystkie przenośne stacje zasilania przystosowane są do ładowania za pomocą dedykowanych, przenośnych paneli fotowoltaicznych, produkując w ten sposób darmową energię wszędzie tam gdzie jest to potrzebne, jeśli tylko warunki pogodowe dopisują. Ponadto dwie największe stacje – o pojemności 3600Wh i 2016Wh – współpracują ze wszystkimi panelami, które posiadają złącze MC4. Trzeba przyznać, że możliwości są duże, a rozwiązania uniwersalne - wyjaśnia XYZ z EcoFlow.

Trzy powyższe rozwiązania z pewnością przyczynią się do zmniejszenia rachunków w firmie. Warto zacząć od zweryfikowania dotychczasowego zużycia i „pilnowania” wydatków przez racjonalne wykorzystanie energii elektrycznej. Z drugiej zaś strony szukanie alternatywnych, ekonomicznie opłacalnych źródeł zasilania, to w przypadku firm konieczność. W przeciwnym razie, koszty energii elektrycznej przerzucone na końcowych odbiorców produktów czy usług, mogą skutecznie zniechęcić ich do zakupu. Zwłaszcza, jeśli konkurencja wykorzysta sposoby na uniknięcie takich działań.

