Trzy wieże Cavatiny rosną w Katowicach

W Katowicach trwa budowa Global Office Park. Wielofunkcyjny kompleks realizowany przez Cavatina Holding dostarczy na rynek niemal 90 tys. mkw. przestrzeni do pracy, mieszkania i rekreacji.

Trzy wieże Global Office Park, powstające u zbiegu ulic Mickiewicza i Dąbrówki, na stale wpiszą się krajobraz Katowic i wzbogacą portfolio miasta o kolejny oryginalny projekt architektoniczny. Natomiast lokalizacja w centrum zapewni przyszłym użytkownikom kompleksu łatwy dostęp do wszystkich środków transportu miejskiego i aglomeracyjnego.

Dwie wieże biurowe dostarczą łącznie ok. 56 tys. mkw. powierzchni klasy A, natomiast wieża mieszkaniowa zagwarantuje 670 mieszkań w zróżnicowanych wariantach metrażowych. 100-metrowe wieże będą osadzone na wspólnym 5-kondygancyjnym podium, gdzie w układzie galeryjnym znajdą miejsce liczne lokale gastronomiczne i usługowe. Na przeciwko wielofunkcyjnego obiektu stanie również niewielki, klasyczny w formie budynek biurowy liczący ok. 4 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni do pracy.

Budowa katowickiego projektu Global Office Park przebiega zgodnie z zakładanym harmonogramem i osiąga kolejne poziomy zaawansowania.

- Prowadzimy intensywne prace budowlne na każdym etapie inwestycji. Zakończyliśmy prace ziemne i zabezpieczenie wykopu pod wieże biurowe, gdzie obecnie trwa zbrojenie i betonowanie płyty fundamentowej dwupoziomowego garażu podziemnego. Ponadto, gotowa jest już ściana szczelinowa pod wieżę mieszkaniową. Najbardziej zaawansowany w budowie jest najniższy 6-kondygnacyjny budynek biurowy, gdzie rozpoczęliśmy montaż fasady oraz prace instalacyjne, murarskie i ocieplenie stropu na poziomie garaż. – mówi Wojciech Habczyński, Kierownik budowy, Cavatina Holding.

Równolegle z pracami budowlanymi toczy się proces komercjalizacji inwestycji.

– Wielofunkcyjny projekt Global Office Park spotyka się z ogromnym zainteresowaniem najemców: międzynarodowych korporacji jak i zwyczajnych mieszkańców Katowic. Wielowymiarowy charakter kompleksu i światowej klasy, odważna architektura elektryzuje dużych graczy z Europy i Stanów Zjednoczonych, z sektorów: finansów, SSC i IT. W toku mamy wiele procesów komercjalizacyjnych i wciąż spływają kolejne zapytania. – podkreśla Tomasz Zydorek, dyrektor ds. komercjalizacji w Cavatina Holding.

Z myślą o codziennym komforcie przyszłych najemców, katowicki kompleks będzie wyposażony w system „Integral” czyli nowoczesne narzędzie technologiczne do zarządzania przestrzenią biurową i samym biurem. Rozwiązanie zapewni użytkownikom dostęp do kompleksowych jak i spersonalizowanych planów przestrzeni, możliwość rejestracji recepcyjnej, zarządzania salami konferencyjnymi i dostępnymi miejscami parkingowymi.

1

2