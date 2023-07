Lider rynku medialnego w Polsce – będący częscią globalnego koncernu Warner Bros. Discovery – otworzy swoje biuro w katowickim biurowcu Silesia Star z portfela Globalworth.

Katowicka siedziba TVN Warner Bros. Discovery zlokalizowana będzie na piątym piętrze Silesia Star A.

Najemca wprowadzi się do nowego biura o metrażu 500 mkw. w lipcu tego roku.

Jego aranżacja będzie realizowana we współpracy z działem Workplaces w Globalworth.

Dzięki temu, TVN WBD zyska nowoczesną i komfortową przestrzeń do pracy, w najbardziej rozpoznawalnym biurowcu w centrum Katowic.

- Otwarcie naszego katowickiego biura w nowej lokalizacji – Silesia Star – jest wynikiem nieustannej pracy nad stworzeniem nowoczesnej i wygodnej przestrzeni pracy dla naszego zespołu. Jesteśmy przekonani, że biuro Silesia Star w Katowicach, zapewniające m.in. doskonałe skomunikowanie z innymi częściami miasta, będzie sprzyjać kreatywności, dobremu samopoczuciu i rozwojowi pracowników TVN Warner Bros. Discovery. Wspólnie z Globalworth zapewnimy naszemu zespołowi mądrze zaprojektowaną przestrzeń biurową w wysokim standardzie - mówi Katarzyna Rozbiewska, Administration Unit Director w TVN Warner Bros. Discovery.

- Katowice to miasto biznesu dla międzynarodowych inwestorów i lokalnych przedsiębiorców. Portfolio najemców Silesia Star jest zróżnicowane i łączy wiele międzynarodowych firm. To dowód na to, że biurowiec spełnia potrzeby nawet najbardziej wymagających klientów. Decyzja TVN Warner Bros. Discovery o ulokowaniu swojej siedziby w Silesia Star jest tego potwierdzeniem. Strategiczna lokalizacja w sercu miasta, dostęp do sieci komunikacji miejskiej, bliskość bogatej oferty Śródmieścia i Katowickiej Strefy Kultury, to wyróżniki katowickiej gwiazdy. Dzięki zaangażowaniu i współpracy z działem Workplaces udostępnimy nowemu najemcy doskonale zaplanowaną i jakościową przestrzeń biurową zgodnie z jego oczekiwaniami. Jestem pewna, że biuro, które tutaj powstaje przyczyni się do sukcesów i dalszego rozwoju firmy - mówi Magdalena Mikula, Asset Management & Leasing Manager w Globalworth Poland.

