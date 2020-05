Tysiąc mkw. dla branży farmaceutycznej w PZO

Fabryka PZO to nowy wielofunkcyjny projekt, zlokalizowany w sercu historycznej Pragi, na terenie zrewitalizowanych Polskich Zakładów Optycznych. Na terenie kompleksu powstają nowoczesne biura i mieszkania, a także restauracje, siłownie i inne lokale usługowe, o łącznej powierzchni 18 000 mkw.

Aurovitas Pharma wynajęła ponad 1 000 mkw. powierzchni biurowej na pierwszym piętrze zabytkowego budynku dawnych zakładów PZO. Firma zdecydowała się na nowoczesną aranżację przestrzeni w stylu loftu i planuje przeprowadzić się do nowych biur w kwietniu 2021 roku. W procesie najmu, Aurovitas Pharma była reprezentowana przez Colliers International.

- Cieszymy się, że Fabryka PZO stanie się naszym nowym domem. Wybór odpowiedniej lokalizacji był dla nas bardzo istotny. Nasze obecne biura znajdują się na Pradze, więc jesteśmy silnie związani z tą częścią Warszawy. Zależało nam na tym, aby nowa siedziba zapewniała najwyższy komfort pracy oraz łatwy dojazd zarówno transportem publicznym, jak i samochodem. White Star Real Estate na każdym etapie procesu najmu gwarantował nam komfort i pełną wiedzę na temat projektu, standardu jego wykończenia, jakości wykorzystywanych materiałów, planowanych udogodnień – komentuje Ewa Król, Dyrektor Generalny Aurovitas Pharma.

- Podpisanie umowy najmu z firmą Aurovitas Pharma potwierdza to jak wysokiej jakości przestrzeń biurową stworzyliśmy w naszym projekcie wspólnie z White Star Real Estate. Teraz bardziej niż kiedykolwiek, wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego jak ważne jest odpowiednie biuro, którego powierzchnia, jak i aranżacja gwarantują komfort pracy. Cały czas obserwujemy niesłabnące zainteresowanie pozostałymi powierzchniami biurowymi dostępnymi w naszej inwestycji, której zakończenie zaplanowane jest na ten rok – mówi Liam Le Roux, Dyrektor Europejskiego Działu Asset Management w Cain International.

- Cieszymy się, że mimo tej nietypowej sytuacji z jaką mamy do czynienia w tej chwili, Aurovitas Pharma zdecydowała się dołączyć do grona najemców Fabryki PZO. To dla nas kolejny istotny krok w komercjalizacji budynku. W tym trudnym czasie, zaufanie ze strony najemców jest dla nas bardzo ważne i jeszcze mocniej motywuje do dalszej pracy, szczególnie, że zainteresowanie Fabryką PZO jest bardzo duże. Aktualnie prowadzimy rozmowy z kolejnymi firmami, które dostrzegają wyjątkowość naszego projektu. W sercu Pragi, Fabryka PZO łączy historię z atrakcyjną przestrzenią biurową o loftowym charakterze, tworząc miejsce, w którym ludzie chcą pracować, mieszkać i spędzać swój czas – dodaje Bartosz Prytuła, Managing Partner w White Star Real Estate.