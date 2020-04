Udomowić lobby

Właściciele biurowców mogą wykorzystać mniejszy ruch w obiektach na modernizacje i zmiany we wnętrzach. Jak stworzyć przyjazne lobby, które zachęci do wejścia nie tylko pracowników budynku - radzi Elwira Sutkowska, architekt i Project Manager Interbiuro.

W okresie pandemii biurowce opustoszały, a to sprzyja pracom modernizacyjnym i zmianom w obrębie biurowca. Jak zmieni się rola lobby w kontekście dotychczasowych trendów tworzenia przyjaznych, wręcz przytulnych przestrzeni?

Elwira Sutkowska: Przyglądając się temu zagadnieniu, warto spojrzeć szerzej i zwrócić uwagę na socjologiczną ewolucję modelu pracy biurowej oraz jej środowiska. Przełom w tym procesie nastąpił wraz z rozwojem technologii bezprzewodowej. Laptopy, smartfony i poprawa szybkości internetu wprowadziły biura w erę mobilności i - umożliwiając pracę w dowolnym miejscu - doprowadziły do naturalnego przenikania strefy osobistej i zawodowej.

Zbiegło się to w czasie z wkroczeniem na rynek nowego pokolenia pracowników, urodzonych w latach 80 i 90 XX wieku. Tak zwani millenialsi stawiają duży nacisk na wysoką jakość życia i cenią sobie równowagę między życiem prywatnym a zawodowym. Równie istotna jest dla nich możliwość wymiany informacji i współpracy. Oczekują elastyczności miejsca i czasu pracy, co pokazała rosnąca popularność pracy mobilnej - nie tylko z domu, ale też z przestrzeni publicznych.

Naprzeciw tym oczekiwaniom wyszli pracodawcy. Chcąc pozyskać i zatrzymać najcenniejszych specjalistów, stanęli przed wyzwaniem stworzenia atrakcyjnych, elastycznych i przyjaznych środowisk pracy. W tym celu przenieśli do tradycyjnych przestrzeni biurowych elementy zapożyczone z domu, kawiarni czy księgarni.

Zmianom uległy nie tylko miejsca pracy, ale również postawa właścicieli budynków biurowych, którzy dostrzegli klientów w pracownikach swoich najemców. Zadowolony pracownik to zadowolony najemca, a to z kolei gwarancja komercyjnego sukcesu całej inwestycji. Podążając za trendami przekształcono więc formalne strefy wejściowe w innowacyjne przestrzenie lobby, pełniące już nie tylko funkcję komunikacyjną, oczekiwania czy informacyjną, ale będące elastyczną przestrzenią wspólnej pracy, spotkań i odpoczynku zarówno pracowników, jak i członków lokalnych społeczności. Współczesne lobby biurowe przyjęło formę zbliżoną do tętniącego życiem lobby hotelowego, aby - odchodząc od swej nobliwej tradycji - przejąć rolę istotnego w każdej społeczności miejsca spotkań, interakcji i ciekawych wydarzeń.

