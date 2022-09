Ukraińska firma informatyczna otwiera drugi oddział w Polsce

LaSoft, agencja zajmująca się tworzeniem aplikacji internetowych i mobilnych wynajęła 360 mkw. powierzchni w kompleksie OFF Piotrkowska w Łodzi.

W tym roku ponad 30 proc. działalności, w tym znaczną część zespołu agencja przeniosła z Ukrainy do Polski. Zespół LaSoft liczy przeszło 150 osób, wśród których znajdują się inżynierowie oprogramowania, projektanci UI/UX, kierownicy produktów, specjaliści ds. zapewnienia jakości i inżynierowie DevOps - eksperci infrastruktury serwerowej. Zespół agencji współpracuje z klientami na całym świecie, zapewniając rozwój aplikacji internetowych i mobilnych, projektowanie produktów, wdrażanie w chmurze, analizę biznesową i specyfikację projektów, zarządzanie projektami oraz wsparcie techniczne dla partnerów.

Łódź to jeden z kluczowych rynków w Polsce, a przy tym niezwykle interesujące miasto, dlatego właśnie tu zdecydowaliśmy się otworzyć nasze drugie biuro w Polsce - mówi Natalie Semenova, Head of Quality Assurance Office w LaSoft.

Natalie Semenova podkreśla, że w poszukiwaniach lokalizacji dla nowego oddziału istotne było znalezienie miejsca przyjaznego dla zespołu i klientów. - Takie właśnie warunki pracy zapewnia kompleks biurowy OFF Piotrkowska, który jest jednym z architektonicznych symboli miasta. Niepowtarzalny charakter obiektu wyróżnia go na tle innych budynków na biznesowej mapie Łodzi. Jesteśmy niezmiernie zadowoleni z wyboru tak kreatywnego miejsca, jak również z szybkiego przeprowadzenia procesu najmu, co umożliwiło nam błyskawiczne otwarcie łódzkiej filii – dodaje.

OFF Piotrkowska to wielofunkcyjny kompleks usytuowany przy ulicy Piotrkowskiej w Łodzi na terenie dawnej przędzalni i tkalni Franciszka Ramischa. Oryginalny XIX-wieczny, postindustrialny obiekt, mieszczący się w samym sercu miasta, zachował niepowtarzalny klimat wnętrz starej fabryki.

Firmę LaSoft w procesie najmu wspierała agencja Walter Herz.

LaSoft jest partnerem technologicznym dla przedsiębiorstw, firm konsultingowych i startupów od 2014 roku. Agencja współpracuje z partnerami na całym świecie, od USA, Kanady, Niemiec, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii po Arabię Saudyjską i Nigerię. Programiści IT z powodzeniem zrealizowali ponad 85 dużych projektów sieciowych, które nadal obsługują. Ponadto, z tworzonych przez nią produktów korzystają czołowe firmy z Doliny Krzemowej.