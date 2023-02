Biurowiec Zana 39, położony w centralnej lokalizacji Lublina, powiększa grono swoich najemców. Tym razem swoje miejsce znajdzie tu marka wchodzącej na polski rynek Nova Poshta Group.

Do nowego lokalu usługowego w Zana 39 wprowadziła się New Post International.

Marka należy do ukraińskiej Nova Poshta Group.

Firma umacnia swoja pozycję w Polsce i stawia na kolejne inwestycje.

New Post International należąca do grupy Nova Poshta Group razem z Nova Poshta, NovaPay i Nova Poshta Global jest jedną z największych ukraińskich firm działających w dziedzinie usług logistycznych, przesyłek, paczek i ładunków od ponad 21 lat. Firma bardzo dynamicznie rozwija się na polskim rynku i ma już swoje oddziały w Warszawie, Krakowie, Rzeszowie, Wrocławiu, Poznaniu, Gdańsku, a teraz także w Lublinie - i to nie koniec.

Klient bardzo świadomy rynku, od samego początku wiedział czego poszukuje i jak powinien przebiegać cały proces. Biurowiec na Zana wydawał się naturalnym wyborem kolejnej lokalizacji. Najemca już działa w naszym budynku na Zana 39. W procesie uczestniczyła i wspierała Najemcę Agencja Nieruchomości ESAPRO Real Estate reprezentowana przez Pana Bartłomieja Wolaka, który od początku jasno przedstawiał oczekiwania Najemcy, co ułatwiło podpisanie Umowy – komentuje Dominik Wrona, Leasing Specialist z First Property Poland.

Najemcy gratuluję doskonałego wyboru natomiast Wynajmującemu dziękuję za owocną współpracę i sprawne przeprowadzenie całego procesu zakończonego podpisaniem umowy najmu. Kolejna silna marka wśród najemców to potwierdzenie bardzo wysokiej pozycji jaką biurowiec Zana 39 zajmuje na liście powierzchni na wynajem w Lublinie – komentuje Bartłomiej Wolak z agencji nieruchomości ESAPRO Real Estate.

