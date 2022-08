Ukraiński urząd przenosi się do warszawskiego biurowca

Państwowe Przedsiębiorstwo Dokument Odział w Polsce wynajęło ponad 600 mkw. powierzchni biurowej w kompleksie Blue Office,

Blue Office jest usytuowanym na terenie centrum handlowego Blue City, przy alejach Jerozolimskich w Warszawie.

Państwowe Przedsiębiorstwo Dokument to instytucja odpowiedzialna jest za aktualizację dokumentów i wydawanie paszportów obywatelom ukraińskim, którzy przebywają na terenie Polski, we współpracy z administracją w Kijowie.

Dla usprawnienia procesu podawczego i odbioru dokumentów pracownicy placówki będą obsługiwać petentów zarówno w nowym biurze, jak również w mobilnych stanowiskach zewnętrznych, rozmieszczonych w pobliżu budynku. Dodatkowo wejście do placówki będzie możliwe z powierzchni centrum handlowego Blue City, na poziomie +2.

– Klientowi zależało na szybkim przeprowadzeniu procesu najmu. Państwowe Przedsiębiorstwo Dokument do stworzenia oddziału w Polsce poszukiwało otwartej przestrzeni, której rozkład byłby odpowiedni do aranżacji tradycyjnego biura paszportowego. Na wybranej powierzchni typu open space instytucja chciała rozmieścić wygodne stanowiska do obsługi klientów oraz m.in. fotobudki. Ze względu na specyfikę działalności, klientowi zależało nie tylko na wysokiej jakości powierzchni biurowej, ale również na bezpiecznych, monitorowanych miejscach postojowych przeznaczonych dla petentów – mówi Tomasz Medygrał, Associate Director w Walter Herz. W procesie najmu właściciela budynku reprezentowała firma Walter Herz. Przy wyborze lokalizacji oraz negocjacji warunków najmu instytucji doradzała firma Brookfield.

– Jesteśmy w pełni usatysfakcjonowani z wyboru lokalizacji dla oddziału, który uruchomiliśmy w Warszawie. Ekspresowy tryb przeprowadzenia procesu najmu był możliwy dzięki profesjonalizmowi doradców Walter Herz oraz niezwykłej elastyczności wynajmującego. W ciągu zaledwie czterech tygodni od startu poszukiwań udało się nam podpisać umowę najmu, m.in. gromadząc i dostarczając dokumentację odpowiednio zabezpieczającą kontrakt. Wysoki standard powierzchni oraz otoczenie Blue Office umożliwiające bezpośredni dostęp do szerokiej oferty usługowej i handlowej oraz komunikacji sprawia, że możemy zaoferować dobre warunki pracy i wysoki poziom obsługi. Blue Office zapewnia lokalizację gwarantującą sprawny dojazd, zarówno komunikacją miejską, jak i prywatnymi samochodami – informuje Liubov Chervinska przedstawicielka Państwowego Przedsiębiorstwa Dokument Odział w Polsce.

– Cieszymy się, że kolejny, zagraniczny podmiot dołączył do grona najemców Blue Office. Do dyspozycji instytucji oddaliśmy wysokiej jakości, funkcjonalną powierzchnię o ponadstandardowej wysokości 4,6 metrów, która zapewnia pracownikom firmy i interesantom wygodny dostęp i komunikację. Blue Office to biurowiec, który gwarantuje optymalne warunki najemcom ceniącym komfortową i nowoczesną przestrzeń biurową oraz zrównoważany rozwój w budownictwie. Z ogromną satysfakcją obserwujemy, jak nasze biura zyskują coraz większe uznanie w Warszawie – przyznaje Ron Melchet z Blue Office.