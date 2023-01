Wiele firm mających zbyt duże - jak na hybrydowy system pracy - biuro, porzuciło myśl o podnajmie. W ten sposób powstały zakontraktowane pustostany. Nadliczbowe metraże, wraz z wygaszaniem umów najmu, będą wkrótce potrzebować najemców.

Praca hybrydowa spowodowała, że na rynku pojawiło się sporo powierzchni biurowej przeznaczonej do podnajmów.

Najwięcej ofert podnajmu było na początku pandemii. W pewnym momencie stanowiły one nawet konkurencję dla elastycznych biur serwisowanych

Wiele firm przekonało się o tym, że podnajem może przynieść więcej problemów niż pożytku.

Rok 2023 będzie na rynku biurowym czasem optymalizacji powierzchni i kosztów oraz rearanżacji biur.

2023 r. będzie na rynku biurowym czasem optymalizacji powierzchni i kosztów oraz rearanżacji biur - przewiduje Jerzy Węglarz, prezes agencji Biuro na Miarę i członek zarządu Własnego B, konceptu biur serwisowanych.

- Na początku było duże zainteresowanie tą formą wynajmu biura, ale z czasem wielu najemców dysponujących zbyt dużą - jak na hybrydowy system pracy - powierzchnią, porzuciło myśl o jej podnajmie. W ten sposób powstały zakontraktowane pustostany - tłumaczy Jerzy Węglarz, prezes agencji Biuro na Miarę i członek zarządu Własnego B, konceptu biur serwisowanych.

Najemcy podpisując nowy kontrakt, szukają mniejszych metraży. W ogóle 2023 r. będzie na rynku biurowym czasem optymalizacji powierzchni i kosztów oraz rearanżacji biur.

Ich skala może być całkiem duża, ponieważ jednak rynek już raczej nie wróci całkowicie do systemu codziennej pracy z biura.

- Te nadliczbowe dzisiaj metraże powoli zaczynają się „uwalniać” wraz z zakończeniem umów najmu. Widać, że najemcy podpisując nowy kontrakt, szukają mniejszych metraży. W ogóle 2023 r. będzie na rynku biurowym czasem optymalizacji powierzchni i kosztów oraz rearanżacji biur - przewiduje Jerzy Węglarz.

Podnajem wcale nie jest taki wesoły

Najwięcej ofert podnajmu było na początku pandemii. - W pewnym momencie stanowiły one nawet konkurencję dla elastycznych biur serwisowanych, ponieważ były to także gotowe do pracy powierzchnie urządzone pod klucz. Przy większych metrażach mogły być nawet tańsze ze względu na brak usług dodatkowych - wyjaśnia Jerzy Węglarz.

Z drugiej strony, podnajem to także duże ryzyko. Wiele firm się przekonało o tym, że ta forma zagospodarowania wolnej przestrzeni może przynieść więcej problemów niż pożytku.

- Jeśli główny najemca na przykład ma problemy finansowe i nie reguluje czynszu, to automatycznie wraz z wypowiedzeniem mu umowy, podnajemca niemal z dnia na dzień musi się wyprowadzić z biura - opisuje szef Biura na Miarę.

Fit-outy nie lubią krótkich umów

Zagospodarowanie uwolnionych już pustostanów na nowo oznacza, że umowy najmu muszą być co najmniej siedmioletnie.

- Koszt fit-outu jest zbyt duży przy umowie trzyletniej. Bez dopłaty przez najemcę, nie uda się domknąć takiej transakcji. Przy pięcioletnim kontrakcie - też trudno się spina budżet, dlatego coraz częściej na rynku są podpisywane umowy siedmio- lub dziesięcioletnie. Oczywiście w budynkach klasy B jest znacznie trudniej niż w tych nowoczesnych - wylicza Jerzy Węglarz.

Koncepty elastyczne nadal są potrzebne

Operatorem uwolnionych pustostanów mogłoby być na przykład Własne B - marka biur serwisowanych urządzonych w trybie ekonomicznym. Powstała kilka lat temu jako recepta na trudne do wynajęcia powierzchnie biurowe.

- Analizujemy obecnie wiele projektów w Poznaniu, we Wrocławiu i w Gdańsku. Rozmowy się toczą, choć wiele się zmieniło w ostatnim czasie - przyznaje Jerzy Węglarz.

Zespół Własnego B - biur serwisowanych urządzonych w trybie ekonomicznym. Marka powstała kilka lat temu jako recepta na trudne do wynajęcia powierzchnie biurowe.

Pandemia nie była najszczęśliwszym czasem dla elastycznych konceptów.

- Wszyscy operatorzy byli bardzo ostrożni. Niewiele było nowych otwarć, nie brakowało też bankructw. Na przykład Własne B w tym czasie przejęło dwie lokalizacje po konceptach serwisowanych, które upadły: w Katowicach w biurowcu przy Uniwersyteckiej 20 oraz na warszawskiej Woli przy ul. Skierniewickiej - tłumaczy Jerzy Węglarz.

Własne B w pandemii przejęło dwie lokalizacje po konceptach serwisowanych, które upadły: w katowickim biurowcu przy Uniwersyteckiej 20 oraz na warszawskiej Woli przy ul. Skierniewickiej.

Nadal jednak widoczne jest zapotrzebowanie na elastyczne powierzchnie, co widać podczas komercjalizacji budynków. Biuro na Miarę wprowadziło nawet nową usługę, która polega na komercjalizacji np. całego budynku lub części będącej pustostanem z uwzględnieniem modułu elastycznego.

- Łączymy zatem klasyczny najem długoterminowy z elastyczną ofertą. Właściciele budynków chcą mieć biura serwisowane na swojej powierzchni, najemcom też się podoba taki układ - przyznaje Jerzy Węglarz.

