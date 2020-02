Umowa podpisana. Reino i RF CorVal przejmują Grupę Buma

Docelowo nabywane aktywa trafią do wydzielonych subfunduszy o różnych strategiach inwestycyjnych, do których partnerzy zaproszą inwestorów. Planowana łączna wartość aktywów w wspólnie zarządzanych portfelach ma wynieść nie mniej niż 750 mln EUR. Platforma inwestycyjna zapewni biznes także dla spółek operacyjnych Grupy BUMA zajmujących się generalnym wykonawstwem, zarządzaniem projektami deweloperskimi oraz usługami nieruchomościowymi. Zostaną one nabyte w drugiej fazie transakcji przez REINO Capital i RF CorVal. Łączna wartość brutto aktywów Grupy Buma przekracza 1,3 mld zł.

Na portfel przejmowanych aktywów składa się 10 nieruchomości biurowych o łącznej powierzchni najmu (GLA) ponad 110 tys. m kw., przynoszących stały dochód lub na zaawansowanym etapie budowy i komercjalizacji, a także bank ziemi, umożliwiający realizację projektów biurowych o łącznej powierzchni najmu (GLA) ponad 80 tys. mkw. oraz projektów mieszkaniowych o powierzchni (PUM) ponad 100 tys. mkw.

Aktywa zostaną podzielone między subfundusz z różnymi strategiami: Core+ Office Compartment

(ze strategią dywidendową), Office Development Compartment (ze strategią deweloperską) oraz Residential Compartment (ze strategią mieszkaniową), zarządzane przez spółkę inwestycyjną powołaną przez RF CorVal oraz REINO Capital.

Transakcja sfinansowana będzie ze środków partnerów i wybranych inwestorów międzynarodowych pozyskanych wspólnie do funduszu.

- Rozdzielenie biznesu operacyjnego, obsługującego projekty inwestycyjne, od własności aktywów

to kluczowe założenie naszej strategii. Taki model umożliwia osiąganie dużej skali bez konieczności angażowania olbrzymiego kapitału przy zachowaniu pełnej kontroli nad aktywami. Przejęcie Bumy

to przełomowe wydarzenie dla Grupy REINO Capital, zarówno z uwagi na uzupełnienie kompetencji holdingu, jak i wielkość biznesu. Jest to również jedna z najciekawszych transakcji fuzji i przejęć

z udziałem podmiotu giełdowego w ciągu ostatnich lat, która – tak jak Grupa REINO – unikatowo łączy nieruchomości z rynkami finansowymi - tłumaczy Radosław Świątkowski, współzałożyciel i prezes Grupy REINO Capital.

Transakcja jest istotnym wydarzeniem dla wszystkich jej uczestników. Rodzinny biznes Grupy Buma otrzyma silny impuls do dalszego rozwoju. Natomiast dla Grupy RF CorVal będzie to istotny krok

w ramach europejskiej ekspansji, której centrum jest RF CorVal Europe z siedzibą w Londynie.