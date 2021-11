Unico Logistics otwiera biuro w budynku Corner House

Unico Logistics Polska jest częścią globalnego zespołu Unico Logistics z siedzibą w Seulu w Korei. Podstawowym przedmiotem działalności jest transport kolejowy oraz rozwiązania intermodalne w zakresie transportu morskiego, lotniczego i drogowego.

- W związku z dynamicznym rozwojem Unico w Polsce, szukaliśmy już od jakiegoś czasu większego i dobrze zlokalizowanego nowego biura w Warszawie. Po obejrzeniu kilku propozycji, zdecydowaliśmy się właśnie na to, blisko 500-metrowe świetnie zlokalizowane biuro – mówi Piotr Szwarc, prezes zarządu w Unico Logistics Polska.

Biurowiec Corner House siedzibą Unico Logistics

Corner House to 11-kondygnacyjny budynek biurowy, dysponujący około 3 700 mkw. powierzchni biurowej. Obiekt zapewnia dostęp do 57 podziemnych miejsc parkingowych. Budynek położony jest przy ulicy Puławskiej 111B w warszawskiej dzielnicy Mokotów, w odległości ok. 15 minut zarówno od ścisłego centrum Warszawy, jak i Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina.

– W procesie mieliśmy przyjemność reprezentować aktualnego najemcę Corner House – Bank Pocztowy, który zdecydował się oddać część powierzchni biurowych na podnajem. W efekcie prowadzonych negocjacji Corner House zyskało nowego najemcę – Unico Logistics, który mam nadzieję poczuje się w nowym miejscu komfortowo – dodaje Monika Rogucka, Leasing Director w Corees Polska.