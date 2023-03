Najwyższą wieżą, jaka powstaje w UE, jest Karlatornet w Göteborgu. Osiągnie 246 m wysokości i na 74 piętrach pomieści apartamenty, hotel i biura. Pierwszą dziesiątkę takich kolosów zamyka warszawski The Bridge. Oto Top 10 drapaczy chmur w budowie.

Wyścig o to, który wieżowiec wyżej dotknie nieba zyskał nowy wymiar. Choć takie rankingi nadal są popularną zabawą marketingową, to jednak dzisiaj drapacze chmur mają ważniejszy atut - pomagają w zrównoważonym rozwoju miasta. Zwłaszcza, że coraz częściej otwierają się na wiele różnych funkcji pod jednym dachem. Tymczasem europejskie metropolie stawiają na zwartą, wielofunkcyjną zabudowę. Oto dziesięć najwyższych wieżowców w Unii Europejskiej, które są w trakcie budowy.

1. Karlatornet, Göteborg. Najwyższa wieża UE w budowie

Karlatornet. Za projekt wieży odpowiada amerykańska firma architektoniczna Skidmore, Owings & Merrill, która w 2014 r. wygrała konkurs architektoniczny. Fot. Twitter/Skidmore, Owings & Merrill.

Karlatornet będzie pierwszym wieżowcem Göteborga o wysokości 246 m. Na 74 piętrach znajdzie się 611 apartamentów, hotel, biura i sky bar z punktem widokowym, dostępnym dla wszystkich.

Karlatornet jest częścią dzielnicy Karlastaden, która składać się będzie łącznie z ośmiu bloków mieszkalnych, biurowych, handlowo-usługowych. Intencją jest stworzenie dobrze zintegrowanej dzielnicy, zrównoważonej w sensie ekologicznym, ekonomicznym i społecznym, która żyje 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

W czerwcu 2022 r. wieża osiągnęła półmetek budowy.

Za projekt odpowiada amerykańska firma architektoniczna Skidmore, Owings & Merrill, która w 2014 r. wygrała konkurs architektoniczny.

Inicjatorem projektu jest Ola Serneke, założyciel firmy Serneke.

Wieża będzie oferować różnorodne typy mieszkań, w tym apartamenty w stylu loftów i dwupoziomowe. Balkony w każdym lokalu nie tylko zapewnią elastyczną przestrzeń mieszkalną, ale także zaakcentują płynną geometrię budynku.

Windy w budynku będą osiągać prędkość ok. 30 km/h, czyli ok. 5 razy szybciej niż zwykłe dźwigi osobowe.

2. Elbtower. Tętniące życiem dzieło sztuki Hamburga

Liczący 64 piętra Elbtower o wysokości 245 m ma być najwyższym budynkiem w Hamburgu i kluczową częścią masterplanu Hafencity. Publicznie dostępne partery pomieszczą sklepy, restauracje, przestrzenie coworkingowe i placówki kulturalne. Pojawi się też pierwsza w Niemczech restauracja i hotel Nobu Hospitality.

Elbtower. Hamburg. Budynek należy do Signa Real Estate, która od ponad 20 lat zarządza nieruchomościami w centralnych lokalizacjach w Niemczech i Austrii. Fot. Signa Real Estate.

Wieża zaoferuje elastycznie konfigurowalną przestrzeń biurową. Na wysokości 225 metrów zaplanowano publicznie dostępną platformę widokową.

Zaprojektowany przez berlińską pracownię David Chipperfield Architects budynek będzie pełnić funkcję landmarku na wschodnim krańcu nowej dzielnicy Hafencity i stanowić kontrapunkt dla sali koncertowej Elbphilharmonie na zachodzie.

Na szczególną uwagę zasługuje - zaprojektowana przez Studio Other Spaces - nietypowa fasada Elbtower. Czujniki wychwytują niewielkie zmiany warunków pogodowych, wywołując subtelne efekty świetlne. W nocy zamieniają budynek w tętniące życiem dzieło sztuki.

Elbtower. Hamburg. Zaprojektowany przez berlińską pracownię David Chipperfield Architects budynek będzie pełnić funkcję landmarku na wschodnim krańcu nowej dzielnicy Hafencity i stanowić kontrapunkt dla sali koncertowej Elbphilharmonie na zachodzie. Fot. Signa Real Estate.

Zakończenie budowy planowane jest na 2025 rok. Budynek należy do Signa Real Estate, która od ponad 20 lat zarządza nieruchomościami w centralnych lokalizacjach w Niemczech i Austrii.

3. The Link. Horyzontalne miasteczko w paryskim wieżowcu

The Link. Paryż. The Link składa się z dwóch wież połączonych na 30 poziomach, porośniętymi roślinnością, chodnikami. Fot. ©PCA-STREAM.

Liczący 241 m The Link - nowa siedziba firmy Total powstaje w paryskiej dzielnicy La Défense. Projekt przygotowała pracownia architektoniczna PCA-Stream na zlecenie - zajmującej się nieruchomościami usługowymi, komercyjnymi i mieszkaniowymi - Groupama.

The Link składa się z dwóch wież połączonych na 30 poziomach, porośniętymi roślinnością, chodnikami. Mają ponad osiem metrów szerokości i oferują wiszące ogrody ze spektakularnymi widokami. Zaprojektowano je jako miejsca spotkań, by każdy mógł się stać nowym miejskim placem.

The Link. Paryż. Poruszanie się po kompleksie będzie odbywać się pieszo, bez konieczności korzystania z windy. Przestrzenie przeznaczone na biura, catering, coworking i relaks zostaną rozłożone na 130 tys. mkw. Fot. ©PCA-STREAM.

Kładki stworzą perony o powierzchni 3 tys. mkw. i 6 tys. mkw. w układzie dwupoziomowym, przy czym wszystkie piętra będą połączone dużymi otwartymi klatkami schodowymi.

Poruszanie się po kompleksie będzie odbywać się pieszo, bez konieczności korzystania z windy. Przestrzenie przeznaczone na biura, catering, coworking i relaks zostaną rozłożone na 130 tys. mkw.

W pierwszej wieży zaplanowano aż 2,8 tys. mkw. powierzchni zewnętrznych (nowy rekord dla biurowca we Francji), w tym: sześć dużych tarasów, 15 zewnętrznych wiszących ogrodów, sześć naturalnie wentylowanych ogrodów zimowych i dwa ogrody na dachach.

Żaden pracownik nie będzie siedział w odległości większej niż trzydzieści sekund spaceru od naturalnej zieleni. W obiekcie znajdzie się m.in. dziesięć kawiarni i restauracji, trzy audytoria, centrum biznesowe, obiekt sportowy i centrum medyczne.

The Link. Paryż. W pierwszej wieży zaplanowano aż 2,8 tys. mkw. powierzchni zewnętrznych (nowy rekord dla biurowca we Francji). Fot. ©PCA-STREAM.

Link będzie posiadał najwyższy certyfikat środowiskowy (HQE Exceptional), gwarantujący najwyższe standardy w zakresie efektywności energetycznej, komfortu cieplnego i akustycznego. Zaplanowane na pięć lat prace prowadzone są zgodnie z Kartą Gospodarki o Obiegu Zamkniętym w sektorze Nieruchomości i Budownictwa, podpisaną przez Groupama Immobilier i VINCI Construction France. Zakończenie budowy planowane jest na 2025 r.

4. Four Frankfurt. Rdzeń nowej dzielnicy

Four Frankfurt - cztery drapacze chmur osadzone na wielopiętrowym podium. Między wieżami krzyżują się ciągi komunikacyjne do centrum miasta i okolicznych dzielnic. Zaprojektowane są jako zapraszające pasaże z punktami handlowymi i ofertami gastronomicznymi, takimi jak food hall. Inwestycja działa jak „miejski zawias” łączący dzielnicę finansową z centrum Frankfurtu.

Four Frankfurt. Inwestycja działa jak „miejski zawias” łączący dzielnicę finansową z centrum Frankfurtu. Fot. Groß & Partner.

Dzięki różnorodności ogólnodostępnych funkcji nie tylko łączy niegdyś wydzielone obszary miasta, ale tworzy wyjątkową i tętniącą życiem destynację dla mieszkańców i profesjonalistów z dzielnicy bankowej Bankenviertel. Poprzez sekwencję dwóch publicznych placów i liczne przejścia dla pieszych, ma szansę stać się nową, tętniącą życiem dzielnicą Frankfurtu.

Four Frankfurt. Dzięki różnorodności ogólnodostępnych funkcji nie tylko łączy niegdyś wydzielone obszary miasta, ale tworzy wyjątkową i tętniącą życiem destynację dla mieszkańców i profesjonalistów z dzielnicy bankowej Bankenviertel. Fot. Groß & Partner.

Najwyższa wieża (T1) liczyć ma 233 m wysokości. Na 55 kondygnacjach powstaną w niej m.in. powierzchnie biurowe. Druga (173 m) będzie jednym z najwyższych wieżowców mieszkalnych w Niemczech. Działać w niej ma hotelowa marka Apartments Hyatt House. W trzeciej (120 m) znajdzie się Kimpton Design Hotel, a czwartą (100 m) wypełnią biura.

Four Frankfurt. W całym kompleksie zaplanowano ponad 600 mieszkań. Ma w nim pracować co najmniej 3 tys. osób, a mieszkać - ok. 1 tys. osób. Fot. Groß & Partner.

W całym kompleksie zaplanowano ponad 600 mieszkań. Ma w nim pracować co najmniej 3 tys. osób, a mieszkać - ok. 1 tys. osób.

Four Frankfurt. Najwyższa wieża (T1) liczyć ma 233 m wysokości. Na 55 kondygnacjach powstaną w niej m.in. powierzchnie biurowe. Fot. Groß & Partner.

Projekt powstał w amsterdamskiej pracowni UNStudio. Kompleks należący do Groß & Partner jest realizowany przez konsorcjum UNS + HPP.

5. Sky Fort. Pierwszy taki drapacz chmur w Sofii

Sky Fort w Sofii ma być najwyższym budynkiem w Bułgarii. Pierwszy tak wysoki bułgarski drapacz chmur to wieżowiec biurowy o łącznej wysokości 202 m. Liczy 49 kondygnacji naziemnych i trzy podziemne.

Sky Fort. Sofia. Oprócz 36 kondygnacji biurowych wieżowiec będzie miał kawiarnię na parterze, trzy kondygnacje techniczne oraz restaurację na dwóch poziomach na szczycie budynku, gdzie znajdzie się również panoramiczny taras widokowy. Fot. A&A Architects.

Kształt budynku symbolizuje otwarty łuk, witający gości wjeżdżających do miasta przez jego południowo-wschodnią bramę.

Sky Fort. Sofia. Całkowita powierzchnia obiektu to 76 tys. mkw. Za projekt budynku odpowiada pracownia A&A Architects. Fot. A&A Architects.

W obiekcie zastosowanych zostanie wiele zaawansowanych technologii, m.in. szybkobieżne windy, konstrukcja odporna na wstrząsy sejsmiczne, energooszczędna elewacja.

Sky Fort. Sofia. Kształt budynku symbolizuje otwarty łuk, witający gości wjeżdżających do miasta przez jego południowo-wschodnią bramę. Fot. A&A Architects.

Oprócz 36 kondygnacji biurowych wieżowiec będzie miał kawiarnię na parterze, trzy kondygnacje techniczne oraz restaurację na dwóch poziomach na szczycie budynku, gdzie znajdzie się również panoramiczny taras widokowy. Pomiędzy restauracją, a tarasem widokowym działać ma winda panoramiczna. W budynku będzie łącznie 19 wind, z czego cztery połączą parter z kondygnacjami podziemnymi, a 13 obsłuży kondygnacje biurowe.

Sky Fort. Sofia. Pierwszy tak wysoki bułgarski drapacz chmur to wieżowiec biurowy o łącznej wysokości 202 m. Liczy 49 kondygnacji naziemnych i trzy podziemne. Fot. A&A Architects.

Całkowita powierzchnia obiektu to 76 tys. mkw. Za projekt budynku odpowiada pracownia A&A Architects.

6. Riviera Tower. Najwyższy budynek w Grecji

200-metrowa Riviera Tower w Atenach będzie jedną z atrakcji The Ellinikon, jednego z największych, najbardziej ambitnych projektów rewitalizacji miast na świecie. To zrównoważone, inteligentne miasto o powierzchni 6,2 mln mkw. na terenie starego międzynarodowego lotniska w Atenach.

Riviera Tower. Ateny. 200-metrowa Riviera Tower w Atenach będzie jedną z atrakcji The Ellinikon, jednego z największych, najbardziej ambitnych projektów rewitalizacji miast na świecie. Fot. Lamda Lamda Development/Twitter.

Budynek Riviera Tower realizuje Lamda Development. Firma otrzymała pozwolenie na budowę w sierpniu 2022 r.

Budowa rozpoczęła się w lutym 2023 r. Projekt architektoniczny został wykonany przez międzynarodowe biuro architektoniczne Foster+Partners we współpracy ze Study Office of Alexandrou N. Tombazi.

Wieża Riviera Tower na 50 piętrach pomieści 180 apartamentów i penthouse’ów ze spektakularnymi widokami oraz łatwym dostępem do plaży i przystani z 310 miejscami do cumowania łodzi.

Po zakończeniu budowy, która ma trwać ok. pięć lat, wieżowiec ma być jednym z najbardziej zielonych drapaczy chmur na świecie i wzorem zrównoważonego projektowania, uwzględniającym najlepsze praktyki środowiskowe i najnowocześniejsze międzynarodowe protokoły bezpieczeństwa.

7. Danube Flats. Nowy punkt orientacyjny Wiednia

Danube Flats to najwyższy (175 m) wieżowiec mieszkalny w Austrii. Powstanie bezpośrednio przy Nowym Dunaju. Właściciele budynku - konsorcjum S+B Gruppe i Soravia Group, zbudują na maksymalnie 49 piętrach około 600 apartamentów i mieszkań na wynajem. Prawie każde z balkonem lub tarasem.

Danube Flats. Wiedeń. Właściciele budynku - konsorcjum S+B Gruppe i Soravia Group, zbudują na maksymalnie 49 piętrach około 600 apartamentów i mieszkań na wynajem. Fot. S+B Grupp.

W budynku bazowym znajdą się również m.in. przedszkole, supermarket, kawiarnia, restauracja i inne punkty zaspokajające codzienne potrzeby.

Nowi mieszkańcy będą mieli m.in. własny Members Club ze strefą spa i fitness, całorocznym basenem z podgrzewaną wodą, salą do jogi, strefami ciszy i cocktail barem.

Danube Flats w Wiedniu to najwyższy (175 m) wieżowiec mieszkalny w Austrii. Powstanie bezpośrednio przy Nowym Dunaju. Fot. S+B Grupp.

Zakończenie budowy zaplanowano na pierwszy kwartał 2024 r.

8. DC Tower 2 zmieni skyline Wiednia

DC Tower 2 ma powstać w wiedeńskiej dzielnicy Donau City, w bezpośrednim sąsiedztwie ukończonego już DC Tower 1, który jest najwyższym budynkiem w Austrii - liczy 250 metrów. Obie wieże zaprojektował francuski architekt Dominique Perrault.

DC Tower 2 ma powstać w wiedeńskiej dzielnicy Donau City, w bezpośrednim sąsiedztwie ukończonego już DC Tower 1, który jest najwyższym budynkiem w Austrii - liczy 250 metrów. Obie wieże zaprojektował francuski architekt Dominique Perrault. Fot. Grupa S+B.

Mający 175 metrów wysokości DC Tower 2 będzie trzecim najwyższym budynkiem w Austrii i ma łączyć część handlowo-gastronomiczną (ok. 1,5 tys. mkw.) z powierzchnią biurową (ok. 26,6 tys. mkw.) i apartamentami (ok. 24 tys. mkw.) na 53 kondygnacjach o powierzchni najmu blisko 52 tys. mkw.

Łącznie około 470 wynajmowanych mieszkań ma być zlokalizowanych nad powierzchniami handlowo-biurowymi na wysokości od 100 metrów i sprzedawanych w średnim segmencie cenowym.

Commerz Real nabył grunt już w 2016 r. dla swojego otwartego funduszu nieruchomości hausInvest. Umowę na generalne wykonawstwo DC Tower 2 podpisał z austriacką grupą S+B. Zgodnie z umową S+B będzie odpowiadać nie tylko za wszystkie usługi związane z budową i planowaniem, ale także za marketing i wynajem budynku.

Mający 175 metrów wysokości DC Tower 2 będzie trzecim najwyższym budynkiem w Austrii i ma łączyć część handlowo-gastronomiczną (ok. 1,5 tys. mkw.) z powierzchnią biurową (ok. 26,6 tys. mkw.) i apartamentami (ok. 24 tys. mkw.) na 53 kondygnacjach o powierzchni najmu blisko 52 tys. mkw. Fot. Grupa S+B.

Budowa się rozpoczęła w drugim kwartale 2019 r., a zakończenie planowane jest na 2023 r. Dlakoszty inwestycji to ok. 170 milionów euro.

Donau City to obecnie jedna z najbardziej ekscytujących inwestycji miejskich w Europie Środkowej. Wieżowiec, taki jak DC Tower 2, idealnie się w nią wpasowuje, zaspokajając w optymalny sposób stale rosnące zapotrzebowanie Wiednia zarówno na niedrogie nieruchomości mieszkalne, jak i na nowoczesną, elastyczną powierzchnię biurową.

9. Estrel Tower. Najwyższy hotel w Niemczech

Przy ul. Sonnenallee, naprzeciwko hotelu Estrel Berlin, powstaje najwyższy drapacz chmur w Berlinie i najwyższy hotel w Niemczech. Liczy 176 m. Estrel Tower zaoferuje unikalną mieszankę hotelu, apartamentów serwisowanych, biur i miejsc kreatywnych.

Estrel Tower. Berlin. Przy ul. Sonnenallee, naprzeciwko hotelu Estrel Berlin, powstaje najwyższy drapacz chmur w Berlinie i najwyższy hotel w Niemczech. Fot. Estrel Berlin/Barkow Leibinger.

W budynku zaplanowano: 525 pokoi i apartamentów, 90 apartamentów serwisowanych i 9 tys. mkw. powierzchni biurowej.

Estrel Tower. Berlin. Estrel Tower zaoferuje unikalną mieszankę hotelu, apartamentów serwisowanych, biur i miejsc kreatywnych. Fot. Estrel Berlin/Barkow Leibinger.

Absolutną atrakcją są cztery najwyższe z 45 pięter, na których zaplanowano sale konferencyjne, a także restaurację i sky bar z odkrytym tarasem. Wyższe piętra są również pomyślane jako elastyczne przestrzenie imprezowe - najwyższe i najbardziej niezwykłe miejsce wydarzeń w Niemczech.

Estrel Tower. Berlin. Absolutną atrakcją są cztery najwyższe z 45 pięter, na których zaplanowano sale konferencyjne, a także restaurację i sky bar z odkrytym tarasem. Fot. Estrel Berlin/Barkow Leibinger.

Otwarcie Estrel Tower planowane jest na koniec 2024 roku. Na placu budowy przez cały okres prac wykorzystywana jest energia elektryczna ze źródeł odnawialnych. Estrel Tower dąży do uzyskania najwyższego standardu zrównoważonego budownictwa, LEED Platinum.

10. The Bridge. Unikalny wieżowiec w Warszawie

Projekt Ghelamco przy placu Europejskim w Warszawie docelowo mierzyć będzie 174 m. The Bridge ma być najbardziej zaawansowanym technologicznie ekologicznym wieżowcem w Polsce. Potwierdzeniem tego są prestiżowe certyfikaty SmartScore i WiredScore, które zdobył jako pierwszy w Europie Środkowo-Wschodniej, uzyskując najwyższą możliwą punktację.

Liczący 40 pięter wieżowiec połączony zostanie z dawną siedzibą wydawnictwa Bellona. Dzięki temu powstanie symboliczny most łączący minioną architekturę ze współczesną.

The Bridge ma być najbardziej zaawansowanym technologicznie ekologicznym wieżowcem w Polsce. Potwierdzeniem tego są prestiżowe certyfikaty SmartScore i WiredScore, które zdobył jako pierwszy w Europie Środkowo-Wschodniej, uzyskując najwyższą możliwą punktację. Fot. Ghelamco.

The Bridge zaoferuje przyszłym użytkownikom łącznie 47 tys. mkw. powierzchni biurowej. Na 40. piętrze wieżowca znajdzie się podniebny taras do wyłącznego użytku najemcy. Budynek wyposażony będzie w ok. 280 miejsc parkingowych, w tym z ładowarkami do samochodów elektrycznych, a także specjalny parking dla elektrycznych jednośladów – rowerów i hulajnóg – z 31 punktami do ładowania. Rowerzyści dostaną do użytku prawie 150 miejsc oraz szatnie z natryskami.

Najnowszy projekt Ghelamco certyfikowany będzie w systemach WELL, WELL Health Safety Rating, BREEAM, DGNB, Green Building Standard oraz Obiekt bez barier. Przewidywany termin zakończenia budowy The Bridge to pierwszy kwartał 2025 r.

