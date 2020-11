Unikatowy i ulotny. Koncert Natalii Przybysz w Hali Koszyki

Tęsknimy nie tylko za pracą w biurowcu, ale także za dobrą muzyką, dlatego ważnym elementem akcji „Tęsknimy za biurem” są koncerty. Jedenastego grudnia na scenie w Hali Koszyki zaśpiewa Natalia Przybysz, jedna z najciekawszych wokalistek na rodzimej scenie muzycznej, ale także kompozytorka i autorka tekstów.

- Transmisja koncertu na facebookowych profilach: Hali Koszyki, Globalworth, Radia Kolor oraz rumuńskiego Radia Guerrilla dostępna będzie jedynie przez 24 godziny. Dlatego zachęcam do zapisania daty w kalendarzach i zobaczenia koncertu w piątek, 11 grudnia. Startujemy rano, o godz. 9, czyli wtedy, gdy w normalnych czasach zwykle wychodziliśmy do biur. Mogliśmy się cieszyć poranną kawą i rozmowami z naszymi współpracownikami. To dla wszystkich najmilsza pora biurowego dnia, zanim zasiądziemy do komputerów i pochłonie nas praca - tłumaczy Piotr Krowicki, Marketing Manager Hali Koszyki.

Światło dzienne ujrzało światło nocne

Natalia Przybysz debiutowała z siostrą Pauliną w 2001 r., współtworząc zespół Sistars. Po zakończeniu działalności grupy, Natalia skupiła się na solowej karierze.

Rok 2011 okazał się przełomowy w karierze artystki. W 50. rocznicę debiutu artystycznego Janis Joplin, powstał wyjątkowy projekt koncertowy „Kozmic Blues”. Ten w założeniu jednorazowy występ został tak ciepło przyjęty, że Natalia ruszyła z materiałem w trasę, która okazała się ogromnym sukcesem. Naturalną więc konsekwencją było nagranie albumu „Kozmic Blues”. Na płycie znalazło się 12 interpretacji utworów charyzmatycznej wokalistki. Przyjaźń z Joplin pchnęła Natalię w kierunku pogranicza bluesa, soulu, jazzu i funku. Pod wpływem tych inspiracji w 2014 r. powstał „Prąd”. Z krążka pochodzą takie hity, jak: „Miód” czy „Nazywam się niebo”. Płyta pokryła się platyną i została nagrodzona dwoma Fryderykami.

W 2017 r. światło dzienne ujrzało „Światło nocne”, za które Natalia dostała Fryderyka w kategorii najlepszy album pop.

Rok temu pojawiła się trzecia solowa, autorska płyta Natalii „Jak malować ogień”. Materiał jest naturalną konsekwencją brzmień i kompozycji znanych z poprzednich albumów.