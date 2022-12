Cavatina, jeden z największych polskich deweloperów biurowych, nie zwalnia tempa i wprowadza na rynek nowy projekt – Grundmanna Office Park w Katowicach. Budowa obiektu już się rozpoczęła.

Po sukcesie oddanego do użytku w 2022 r. katowickiego Global Office Park, którego stopień wynajmu przekracza już 90 proc., Cavatina Holding rozpoczyna realizację kolejnego obiektu.

Zlokalizowana w centrum Katowic inwestycja oferuje blisko 48 tys. mkw. powierzchni biurowej.

To ponad 1 tys. mkw. zielonych tarasów, atrakcyjne tereny zewnętrze i angażujące przestrzenie społeczne.

Nasz najnowszy projekt – Grundmanna Office Park – to już druga inwestycja Cavatina Holding na Śląsku. Dynamicznie rozwijające się firmy m.in. z branży IT i usług potrzebują nowoczesnych, świetnie zlokalizowanych przestrzeni. Dobre doświadczenia z komercjalizacji Global Office Parku potwierdziły duży potencjał Katowic. Wiemy też, że potrafimy skutecznie wspierać najemców tworząc elastyczne i atrakcyjne przestrzenie z bogatą infrastrukturą przyciągającą talenty. Zabezpieczona przez nas baza gruntów w lokalizacjach typu „prime” pozwala nam na dalszy, szybki rozwój. Nowy kompleks biurowy wpisuje się w plan strategiczny Cavatina Holding, który zakłada, że do 2025 r. osiągniemy 1 mln mkw. portfela inwestycji - mówi Tomasz Zydorek, Leasing Director – Katowice, Cavatina Holding S.A.

Najnowszy projekt – Grundmanna Office Park.

Cavatina Holding od lat konsekwentnie realizuje ambitne plany biznesowe oddając do użytku kolejne obiekty biurowe i odnosząc sukcesy w ich komercjalizacji. Znajduje to odbicie w skutecznym pozyskaniu finansowania ze zdywersyfikowanych źródeł oraz zainteresowaniu inwestorów międzynarodowych gotowymi projektami. Tylko w tym roku Cavatina sfinalizowała transakcję sprzedaży trzech budynków za ponad 139 mln euro. Katowice są jednym z siedmiu rynków, na których działa Grupa Cavatina koncentrując się przede wszystkim na miastotwórczych projektach mixed-use.

Grundmanna Office Park.

Nazwa inwestycji jest nieprzypadkowa i nawiązuje nie tylko do lokalizacji przy ul. Grundmanna, ale także do spuścizny słynnego katowiczanina, który przyczynił się do rozwoju miasta i jego przemysłowej transformacji. Cavatina stawia sobie za cel ożywienie terenów Śródmieścia i budowę nowoczesnego, zrównoważonego projektu, który przyniesie realną wartość zarówno najemcom, jak i lokalnej społeczności.

Cavatina stawia sobie za cel ożywienie terenów Śródmieścia.

Grundmanna Office Park zlokalizowany jest w centralnej części Katowic, w pobliżu licznych przystanków tramwajowych i autobusowych oraz w niedalekiej odległości od autostrad A1 i A4, a także drogi ekspresowej S86, co sprawia, że jest dobrze skomunikowany z takimi punktami na mapie miasta jak lotnisko czy dworzec główny. Obok budowy Grundmanna powstaje też nowa, szybka linia tramwajowa.

Grundmanna Office Park zlokalizowany jest w centralnej części Katowic.



Projektując Grundmanna Office Park chcieliśmy stworzyć angażujące społecznie miejsce pobudzające kreatywność i zachęcające do rozwoju. Zależy nam na tym, aby była to tętniąca życiem inwestycja, także poza godzinami pracy najemców, której infrastruktura uzupełni otaczającą ją tkankę miejską. W projekcie uwzględniliśmy liczne udogodnienia takie jak parking dla rowerów ze stacjami serwisowania i czyszczenia, stacje ładowania samochodów elektrycznych oraz atrakcyjne tereny zielone sprzyjające integracji użytkowników i odpoczynkowi - mówi Piotr Jasiński, Dyrektor dz. Projektowania Inwestycji, Cavatina Holding S.A.

Kompleks oferujący 48 tys. mkw. powierzchni biurowej składać się będzie z dwóch 7-piętrowych budynków połączonych zielonym patio, ponad tysiąca naziemnych i podziemnych miejsc parkingowych, zielonej infrastruktury oraz licznych udogodnień dla najemców. W budynkach zaprojektowano elastyczne przestrzenie co-workingowe o podwyższonym standardzie. Na parterach znajdą się lokale handlowo-usługowe, podnoszące komfort codziennego funkcjonowania użytkowników, m.in. restauracje, kawiarnie, pralnia, fryzjer, kwiaciarnia czy paczkomat. Za projekt kompleksu odpowiada zespół architektów

Najemcy budynków przy ulicy Grundmanna będą mieli do dyspozycji ponad 1 tys. mkw. zielonych tarasów oraz patio z boiskiem do gry w bule, ścieżkami rowerowymi i biegowymi. Na tyłach inwestycji, na nadbrzeżu rzeki Rawa, znajdzie się rozległa zewnętrza strefa relaksu z zielenią i małą architekturą.

Grundmanna Office Park.

Inwestycję uzupełnią rozwiązania technologiczne wspierające komfort użytkowników. Za pomocą dedykowanej aplikacji będą mogli m.in. zdalnie zarządzać biurem, miejscami parkingowymi, salami konferencyjnymi, prowadzić wirtualną recepcję oraz komunikować się między sobą.

Zgodnie ze swoją filozofią działania na rzecz zrównoważonego rozwoju miast i tworzenia zdrowego, przyjaznego środowiska pracy, deweloper planuje wypełnić wymagania certyfikacji w systemach: BREAAM oraz WELL Health-Safety Rating. Certyfikaty te są ułatwieniem dla najemców w rozpoznaniu na ile inwestycja wpisuje się realizację ich celów polityk ESG.

Katowice, będące częścią Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, dynamicznie się rozwijają i w ciągu ostatnich lat przeszły spektakularną metamorfozę z ośrodka przemysłowego w zielone, zrównoważone centrum Śląska. Potwierdzeniem potencjału miasta są liczne nagrody i wyróżnienia, m.in.: I miejsce w Rankingu Miast Przyjaznych Ludziom 2021 magazynu Forbes, II miejsce w Rankingu Elektromobilnych Miast organizowanym przez Fundację Promocji Pojazdów Elektrycznych oraz Politykę Insight, I miejsce w Rankingu Najbardziej Ekologicznych Miast (Forbes, 2018, 2019).

Rosnący katowicki rynek biurowy nie ustępuje większym ośrodkom miejskim. Według danych JLL zasoby biurowe w mieście na koniec III kwartału 2022 roku wynosiły ponad 716 tys. mkw., co plasuje je na piątym miejscu pod względem poziomu podaży zaraz po Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Trójmieście. W pierwszych trzech kwartałach bieżącego roku w Katowicach oddano do użytku 117 tys. mkw. powierzchni biurowej, czyli najwięcej spośród wszystkich rynków regionalnych. Z tego aż 55 tys. mkw. oddała do użytku Cavatina Holding w ramach dwóch imponujących wież biurowych Global Office Park. Na koniec września w budowie w Katowicach było jednak już jedynie niecałe 73 tys. mkw. A analitycy rynkowi prognozują, że luka podażowa może już w 2024 r. dosięgnąć także rynki biurowe znajdujące się poza stolicą.

