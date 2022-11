United Beverages Group jest obecna na rynku od ponad 20 lat. To jeden z największych producentów, importerów i dystrybutorów alkoholi w Polsce, współpracujący z największymi producentami w kraju i na świecie. Firma specjalizuje się w produkcji i imporcie oraz sprzedaży piwa, wina oraz alkoholi mocnych, będąc jednocześnie właścicielem wielu znaków towarowych w różnych kategoriach i segmentach tego rynku.

W 66 oddziałach w całej Polsce United Beverages Group zatrudnia ponad 1900 pracowników, w tym 450 handlowców.

Moje Miejsce to wielofunkcyjna inwestycja ukończona w 2021 roku. U zbiegu ulic Beethovena, Witosa, Dziekońskiego i Witosa Echo Investment stworzyło fragment miasta, w który wpisują się dwa budynki biurowe, pięć kameralnych budynków mieszkaniowych, punkty usługowe i zielona, otwarta przestrzeń wspólna. United Beverages Group dołącza do społeczności biurowej obok takich marek jak między innymi Grupa Havas, Ars Thanea, networks!, Boehringer Ingelheim, ekaterra czy CitySpace Beethovena.

Rozrasta się biurowa społeczność Mojego Miejsca. Jestem przekonany, że pracownicy United Beverages Group, którzy już wkrótce rozpoczną pracę przy ul. Dziekońskiego docenią różnorodną przestrzeń jaką stworzyliśmy w ramach tej inwestycji. Do ich dyspozycji będą otwarte zielone dziedzińce, świetnie sprzyjające pracy na świeżym powietrzu lub wspólnego lunchu w ogródku Meating Point. Dla fanów sportów czeka całodobowa siłownia Just Gym, a na szybkie zakupy zaprasza Żabka. W ofercie kompleksu dostępne są także biura serwisowane i przestrzeń co-workingowa CitySpace. Wszystko to w spokojnym otoczeniu zieleni. Moje Miejsce to zrównoważona przestrzeń, wspierająca poczucie komfortu i zachęcająca do integracji – podkreśla Michał Żelski, dyrektor regionalny w dziale projektów komercyjnych Echo Investment.