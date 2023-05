JLL Polska, doradca na rynku nieruchomości został wybrany na agenta wyłącznego odpowiadającego za proces komercjalizacji kompleksu Unity Centre, największego krakowskiego kompleksu biznesowego.

Właścicielami projektu są firmy UNIQA Real Estate Management i GD&K Group.

Unity Centre to najwyższy, wielofunkcyjny kompleks budynków w Krakowie.

Bogata oferta kompleksu to doskonałe rozwiązanie dla przyszłych najemców, którzy cenią sobie wygodę w miejscu pracy.

Unity Centre to najwyższy, wielofunkcyjny kompleks budynków w Krakowie, w którego skład wchodzą 27 – kondygnacyjny wieżowiec biurowy klasy „AA”, dwa niższe biurowce, czterogwiazdkowy hotel oraz luksusowy apartamentowiec. Całkowita powierzchnia kompleksu to 50 000 mkw. Kompleks wyróżnia się znakomitą lokalizacją bezpośrednio przy Rondzie Mogilskim. Znajduje się w bliskiej odległości od Dworca Głównego i galerii handlowej. Dodatkowo, po sąsiedzku zlokalizowane są Uniwersytet Ekonomiczny oraz Ogród Botaniczny. Budynki powstały w miejscu z bogatą historią, 45 lat od rozpoczęcia pierwszych prac budowlanych, stając się ikonami architektury w samym sercu miasta. Do grona najemców kompleksu należą m.in. firmy Miele, Schoeller Allibert, J. Dauman, Deloitte.

Kompleks budynków Unity Centre stanowi mieszankę funkcjonalności z użytecznością, idealnie wkomponowaną w żywą tkankę miejską. Oferujemy powierzchnie biurowe, lokale usługowe, miejsca hotelowe oraz apartamenty. Zależało nam na tym, aby kompleks spełniał oczekiwania przyszłych najemców, ale też stanowił miejsce otwarte dla mieszkańców Krakowa, którzy kojarzyli ten projekt z historycznie nie do końca dobrego punktu widzenia. Wspólnie z architektami z DDJM stworzyliśmy przestrzeń nawiązującą do historii Krakowa, nie zapominając oczywiście o najnowszych rozwiązaniach technologicznych. Centralna część naszego kompleksu to otwarta przestrzeń publiczna, która już wkrótce zaoferuje mieszkańcom Krakowa oraz najemcom kompleksu wiele możliwości do spędzania czasu wolnego oraz relaksu - mówi Magdalena Zielińska-Warszawa, reprezentująca kompleks.

Unity Centre charakteryzuje się współczesnym podejściem do projektowania przestrzeni. Fot. Mat. pras.

Unity Centre charakteryzuje się współczesnym podejściem do projektowania przestrzeni. Miejsce tworzono w wysublimowany sposób, łącząc najlepsze przykłady światowej architektury i ducha miasta, jednocześnie podkreślając ekspresyjną prostotę budynków. Dzięki kosmopolitycznemu podejściu, architekci wykorzystali okazję i przywrócili budynkowi jego prestiż jako najwyższej budowli w Krakowie. Zbudowana ze stali i kamienia, konstrukcja nawiązuje do przedwojennych tradycji architektonicznych Krakowa. Głównym architektem inwestycji był Marek Dunikowski, który inspirację czerpał z historycznego dorobku industrializacji i stylu Art Déco.

Bogata oferta kompleksu Unity Centre to doskonałe rozwiązanie dla przyszłych najemców, którzy cenią sobie wygodę w miejscu pracy. Szybki dojazd, liczne udogodnienia, miejsca odpoczynku w centralnym punkcie kompleksu, restauracja zlokalizowana na ostatnim piętrze najwyższego budynku w Krakowie to tylko niektóre z zalet tego miejsca. Unity Centre to kompleks z bogatą historią, osadzony w nowoczesnej przestrzeni, dynamicznie zmieniającego się Krakowa. Cieszymy się, że zostaliśmy wybrani na agenta wyłącznego odpowiadającego za proces komercjalizacji Unity Centre - mówi Dorota Gruchała, Head of Kraków and Katowice Offices, JLL.

