Uniwersytecki zabytkowy gmach we Wrocławiu zmieni się w biurowiec

Dawna siedziba Wydziału Farmacji we Wrocławiu zmieni się w biurowiec o powierzchni 3,5 tys. metrów kwadratowych. Rozpoczął się remont budynku u zbiegu ulic Szewskiej i Grodzkiej. Inwestycja Luni została zaprojektowana przez Maćków Pracownia Projektowa.

Czterokondygnacyjny gmach wybudowano w 1866 r. dla Instytutu Farmaceutycznego. Po II wojnie nadal rezydowali tu specjaliści od leków – olbrzymi budynek zajmował Wydział Farmacji Akademii Medycznej. Kiedy uczelnia wybudowała nową farmację w kompleksie przy ul. Borowskiej, budynek przy ul. Grodzkiej 9 wystawiono na sprzedaż.

Pierwotna cena wynosiła 10 mln zł, potem obniżoną ją do 8 mln zł – ostatecznie, dopiero kiedy cena spadła do 5,5 mln zł (w 2013 r.), kupiła go firma Terra Contor Polska.

Właśnie rozpoczął się remont budynku. Głównym inwestorem jest wrocławska spółka Luni, za realizację prac odpowiada Prime Project, zaś za projekt Maćków Pracownia Projektowa. Roboty będą prowadzone pod nadzorem Miejskiego Konserwatora Zabytków.

Na ponad 3,5 tys. mkw. zaplanowano przestrzenie biurowe, sale konferencyjne oraz pomieszczenia usługowe. Najwyższa kondygnacja będzie przeszklona, będzie stamtąd można podziwiać panoramę mostów Uniwersyteckich, Tamki i Wyspy Słodowej.

To nie pierwszy obiekt w dawnym Wydziale Farmacji, który zmieni swoją funkcję. Od niedawna przy pl. Nankiera 1 działa hotel Old Town Haston. Do zagospodarowania pozostał jeszcze budynek na wyspie Tamka, w którym także kształcili się przyszli aptekarze.