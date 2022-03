UPM i Symetrium stawiają na rozwój w Eximius Parku

UPM Biofore Company jest globalnym dostawcą produktów gospodarki leśnej, mocno zaangażowanym w tematykę zrównoważonej działalności biznesowej oraz dostarczanie produktów z surowców odnawialnych i nadających się do recyklingu. Grupa zatrudnia ponad 18 tys. osób na całym świecie.

- Postanowiliśmy nie tylko przedłużyć umowę z Parkiem na kolejnych 5 lat, ale też wdrożyć zaawansowany projekt aranżacji wnętrz, spełniający najbardziej aktualne oczekiwania i potrzeby naszych pracowników – podkreśla Andre Faust z UPM. - Zarówno strategiczne położenie Parku, tuż przy lotnisku i autostradach, jednocześnie w ciszy i otoczeniu zieleni, jak i filozofia zarządców obiektu, dla których zrównoważony rozwój i work-life balance są niezwykle ważne, sprawiły, że decyzja o przedłużeniu najmu była wyjątkowo łatwa – dodaje.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Do najemców budynku 200, który jest częścią Eximius Parku, dołączyła z końcem roku kolejna firma z branży technologicznej. Spółka Symetrium to zespół doświadczonych inżynierów energetyki, automatyki, informatyki oraz teletechniki.

- To dla nas optymalna lokalizacja. Elastyczność wynajmującego co do funkcjonalności i potrzeb naszego lokalu sprawiła, że znaleźliśmy swoje idealne miejsce do pracy . Oprócz tych oczywistych zalet, jak łatwość i różnorodne opcje dojazdu, czy niezwykle przyjazne nastawienie zespołu odpowiedzialnego za codzienną współpracę z firmami mającymi swoje biura na terenie obiektu, Park może się pochwalić unikatowymi na skalę całego regionu atutami i bardzo wysokim poziomem świadczonych usług – podkreśla Małgorzata Głowacz, dyrektor Finansów i Administracji Symetrium.

W Eximius Park każdy może skorzystać z możliwości pracy w nowoczesnym i profesjonalnym biurze. W portfolio usług kompleksu znajdują się nie tylko duże powierzchnie obejmujące całe piętra, ale także małe i średnie moduły. Biura typu flex, dostępne już od 100 mkw., oferują mniejszym firmom komfortowe rozwiązania. Współdzielona przestrzeń szkoleniowa i sanitarno-kuchenna pozwala na elastyczne dostosowanie powierzchni biurowej do potrzeb mniejszych i średnich firm. W kompleksie powstają także rozwiązania dla startupów i indywidualnych freelancerów. Każdy z najemców ma możliwość korzystania z wielu różnych udogodnień, ze strefą sportu i rekreacji oraz centrum konferencyjnym na czele.