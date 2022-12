Pod koniec listopada z udziałem gości z Regionu Europy Środkowo-Wschodniej i Grupy, odbyła się uroczystość otwarcia biura Generali Polska przy ul. Senatorskiej 18.

Nowa siedziba ubezpieczyciela mieści się w Pałacu Jabłonowskich.

Pierwsi pracownicy Generali przenieśli się do niej już w lutym tego roku.

Jednak dopiero teraz budynek uzyskuje pełną funkcjonalność.

Nowe biuro Generali Polska mieści się w prestiżowej lokalizacji, związanej z osiemnastowieczną historią Warszawy. Budynek został zbudowany w latach 1773–1785, ale został całkowicie zniszczony podczas II wojny światowej. Ponownie odbudowano go dopiero w 1997 roku. Fasada nowej siedziby Generali Polska nawiązuje do historycznego Pałacu Jabłonowskich, ale tuż za nią znajduje się nowoczesne biuro, odnoszące się do włoskiego pochodzenia ubezpieczyciela.

Nowe biuro Generali Polska.

Przestrzeń biurowa dla Generali Polska została zaprojektowana zgodnie z najwyższymi standardami ESG i w oparciu o najnowsze trendy oraz doświadczenie Grupy z budowy nowej Centrali w Mediolanie, a także w oparciu o konsultacje z menedżerami i pracownikami. Przy projektowaniu wystroju i kolorystyki wewnątrz budynku, architekci kierowali się także wytycznymi Grupy, dotyczącymi zachowania zasad identyfikacji wizualnej. To właśnie połączenie tradycji z nowoczesnością, sprawia, że jest to miejsce wyjątkowe.

Biuro Generali zostało stworzone tak, aby było dostosowane do nowych, popandemicznych wymogów. Przewidziano w nim wiele przyjaznych i zróżnicowanych miejsc spotkań, jak sale i pokoje kreatywne czy mniej formalne miejsca do pracy czy spotkań. Nowoczesne sale konferencyjne są wyposażone w sprzęt video i zintegrowane z nowym systemem rezerwacji. Na ostatnim piętrze budynku znajduje się duża sala konferencyjna, w której zmieści się nawet 100 osób. Na poszczególnych piętrach są pokoje do pracy cichej a open space ma przyjazny charakter. Jego nowy układ zapewnia większy komfort pracy, a przestrzenie są podzielone na mniejsze segmenty, by było bardziej przytulnie i kameralnie. Infrastruktura biura uwzględnia hybrydowy model pracy i możliwość pracy przy dowolnym biurku w ramach dedykowanej przestrzeni dla danego zespołu.

Biuro Generali zostało dostosowane do nowych, popandemicznych wymogów.

W czasie trwania fazy projektowej zapadła również decyzja o ożywieniu atrium. Jest to nowoczesna strefa spotkań i odprężenia. Inspiracją dla aranżacji atrium był włoski renesans. Na parterze znajduje się również strefa spotkań dla gości, wraz z salami konferencyjnymi, a także przeznaczonym dla gości miejscem, w którym mogą się poczęstować kawą lub herbatą i przebywać w nim bez potrzeby posiadania kart dostępu. Na każdym piętrze zorganizowane są dwa punkty, w których na pracowników czeka bezpłatna pyszna kawa i herbata. Natomiast przestrzeń na posiłki jest jedna i wspólna dla wszystkich – kantyna na parterze. Można w niej podgrzać swój posiłek i zjeść go z kolegami z pracy. W przyszłości będzie można kupić w nim przygotowane na miejscu potrawy. W budynku zaprojektowana jest również Caffe Generali, która nawiązuje wystrojem do reszty budynku.

W biurze nie zapomniano też o infrastrukturze dla rowerzystów wraz z szatniami i prysznicami. Są również miejsca parkingowe dla motocyklistów. W ramach budżetu partycypacyjnego, w wyniku głosowania wdrożono pomysły pracowników jak: helpomaty w łazienkach, czy akwarium w atrium. Część wind oznaczono jako "dog friendly", bo do nowej siedziby pracownicy mogą także przyprowadzać psy.

Generali Polska zajmuje większość budynku przy ul. Senatorskiej 18, tj. powierzchnię liczącą ok. 13500 mkw. Część obiektu stanowi Pałac Jabłonowskich zrekonstruowany na wzór oryginalnej fasady, za którą kryją się nowoczesne powierzchnie biurowe. Sam pałac oraz cała dzielnica znajduje się pod nadzorem konserwatora zabytków.

Wyjątkowości budynkowi dodaje również niezwykła praca, przygotowana przez studenta ASP, która wyeksponowana jest tuż pryz wejściu. Została ona wyłoniona w drodze przeprowadzonego wśród studentów ASP konkursu, w ramach którego mogli zaproponować dowolną formę wizualną zdobiącą 4-metrową ścianę. Jedynym warunkiem było przedstawienie historii i wartości Grupy Generali. W konkursie uczestniczyło kilkadziesiąt osób, z których wspólnie z rektorem ASP, wybrano 10. W kolejnym etapie jednogłośnie wyłoniono zwycięzcę i jego pracę, która obecnie znajduje się na ścianie przy wejściu do siedziby Generali Polska. Nagrodzony został nie tylko zwycięzca, ale wszystkie 10 osób, które przedstawiły swoje projekty.

Uroczyste przecięcie wstęgi.

Pierwsi pracownicy Generali przenieśli się do biura już w lutym tego roku, ale dopiero teraz budynek uzyskuje pełną funkcjonalność. Ceremonia otwarcia biura odbyła się 24 listopada. Uczestniczyli w niej goście z Regionu Europy Środkowo-Wschodniej i z Grupy Generali, a przede wszystkim licznie zgromadzeni pracownicy. Uroczyście symboliczną wstęgę przecięli: Manlio Lostuzzi - Dyrektor Regionalny na rejon Europy Środkowo-Wschodniej, Patricia Espirito Santo - Head of HR & Organization regionu International, Andrea Simoncelli - Przewodniczący Rady Nadzorczej spółek Generali Polska a gospodarzem wydarzenia był Roger Hodgkiss, Prezes Zarządu Generali Polska. W uroczystości uczestniczył również Ramon Spoladore - Head of Central Eastern Europe&Nordics oraz inni zaproszeni goście.

