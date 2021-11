Urząd Dozoru Technicznego w nowym biurze

W transakcji pośredniczyła firma doradcza Nuvalu Polska.

Inwestorem DL Piano jest DL Invest Group.

Budynek DL Piano jest już niemal w całości wynajęty – trwają negocjacje w sprawie ostatnich wolnych powierzchni. DL Piano będzie certyfikowany w ekologicznym systemie BREEAM In-Use.

Strategia DL Invest Group zakłada realizację projektów biurowych ukierunkowanych na potrzeby najemców, a także okolicznych społeczności dzięki multifunkcjonalności. W biurowych budynkach DL Invest Group znajdują się: sklepy spożywcze, sklepy z wyposażeniem dla domu, drogerie, piekarnie, punkty usługowe, przedszkola, kluby fitness, kawiarnie, restauracje, przestrzenie eventowe, a także miejsca poświęcone sztuce i kulturze.

- Projekt DL Piano został oddany do użytku w środku pandemii, a mimo to skomercjalizowaliśmy go w czasie przez nas zakładanym. To pokazuje, że najemcy widzą i doceniają wartość dodaną w prezentowanej przez nas ofercie. Należy podkreślić, że przygotowując nasze nieruchomości przykładamy dużą wagę zarówno do oferty obiektu, jak również do jakości jego wewnętrznego i zewnętrznego środowiska. Stąd między innymi liczne nasadzenia drzew i innych roślin wokół naszych nieruchomości oraz wdrożenie kompleksowej strategii DL Green obliczonej na budowę prawdziwie ekologicznych nieruchomości, które nie tylko nie pogarszają ekologicznych walorów lokalizacji, w których powstają, ale podnoszą jej wartość poprzez szereg działań bezpośrednich i pośrednich: zaliczamy do nich liczne nasadzenia drzew, tworzenie przyjaznych ludziom, zwierzętom i roślinom habitatów, wprowadzanie uli na tereny naszych projektów, a także organizujemy warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych promując dobre praktyki i ekologicznie odpowiedzialne postawy wśród społeczeństwa – mówi Dominik Leszczyński, CEO DL Invest Group. - Wszystkie nasze nowe projekty podlegają również certyfikacji w międzynarodowym systemie BREEAM. Jest to niezależny system oceny, który gwarantuje rzetelne potwierdzenie wysokiej jakości naszych budynków – podsumowuje.