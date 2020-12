Usługa nie przestrzeń. Nowe priorytety dla sektora nieruchomości komercyjnych

W najbliższej przyszłości głównym priorytetem przedsiębiorstw operujących w branży nieruchomości komercyjnych będzie znalezienie właściwej odpowiedzi na potrzeby i oczekiwania najemców. Przyczynią się do tego przede wszystkim upowszechniające się innowacje technologiczne i zmieniające się preferencje klientów. Jak wynika z raportu „2020 Commercial Real Estate Outlook” autorstwa firmy doradczej Deloitte, 92 proc. przedstawicieli tego sektora przewiduje utrzymanie nakładów na inwestycje technologiczne na dotychczasowym poziomie, a nawet ich umiarkowany lub znaczny wzrost.

Zdecydowana większość respondentów Deloitte przewiduje, że nawet w obliczu ewentualnego spowolnienia gospodarczego nie zmniejszą się nakłady inwestycyjne branży CRE (Commercial Real Estate) dotyczące zagadnień technologicznych. Co czwarty badany uważa, że zostaną one utrzymane na dotychczasowym poziomie, 42 proc. mówi o pewnym, a 5 proc. o ich znacznym wzroście. Spadki rozważa 26 proc. ankietowanych, a zaledwie 3 proc. odpowiedzi wskazuje na sporą negatywną zmianę w tym zakresie. Te przewidywania znalazły odzwierciedlenie w nastawieniu rynku nieruchomości komercyjnych do kryzysu wywołanego koronawirusem.

– Mimo, iż raport nie odnosi się bezpośrednio do Polski, jego wnioski mają zastosowanie również na naszym lokalnym rynku. Pandemia i związane z nią obostrzenia spowodowały zmiany w wielu dziedzinach naszego życia i aktywności zawodowej. Zmieniający się model korzystania z powierzchni komercyjnych, w tym powierzchni biurowych oraz przeobrażenia, które przechodzi branża handlowa i logistyczna, wymuszają na deweloperach i właścicielach poszukiwanie rozwiązań, w tym technologicznych, które będą odpowiadały nowym oczekiwaniom nie tylko najemców, ale i innych użytkowników powierzchni komercyjnych – mówi Dominik Stojek, Partner Associate w dziale Doradztwa Nieruchomościowego, Deloitte. Ekspert dodaje, że niebagatelne znaczenie ma również kwestia poczucia bezpieczeństwa. Zatem tak wysoki poziom podmiotów przewidujących utrzymanie lub wzrost nakładów na digitalizację jest oczywisty i w przyszłości ten trend na pewno będzie się umacniał.

Zmiana oczekiwań najemców

Jak wynika z raportu Deloitte, priorytety sektora nieruchomości komercyjnych uległy w ostatnich latach istotnym zmianom. Przez długi czas branża skupiała się wyłącznie na kontekście lokalizacyjnym wynajmowanych obiektów, a następnie na znaczeniu zyskały aspekty informacyjne i analityczne. Chociaż nadal ważne jest, aby przestrzeń znajdowała się blisko klientów, pracowników i / lub dostawców, rozwiązania technologiczne oparte na zbieraniu i analizowaniu różnego rodzaju danych zaczęły stanowić nowe sposoby tworzenia wartości dodanej dla użytkowników nieruchomości, wyróżniania się na tle konkurencji, a nawet znaleźć nowe źródła dochodów. Teraz przewidywana jest kolejna zmiana. Przyszłość sektora nieruchomości komercyjnych będzie się skupiała wokół trzech aspektów: lokalizacji, doświadczeniu najemców i analityce zebranych przez różnego rodzaju narzędzia danych. – Nowe okoliczności, w jakich dzisiaj przyszło operować firmom, powodują, że zaangażowanie najnowszych rozwiązań technologicznych staje się normą, a nie opcją dodatkową. Poza poszukiwaniem rozwiązań, które mają przyczynić się do jak najlepszego dopasowania oferty powierzchni komercyjnych do oczekiwań klientów, aktualnie dużym zainteresowaniem cieszą się narzędzia zapewniające bezpieczeństwo użytkownikom budynku. Dodatkowo, wdrożenia wielu innowacyjnych rozwiązań związanych z zarządzaniem nieruchomościami zostały przyspieszone w czasie – ocenia Magdalena Topolska-Ziemak, Manager w dziale Doradztwa Nieruchomościowego, Deloitte.