Infosys jest w Łodzi od 15 lat. – Planujemy dalej rozwijać się w Łodzi, ponieważ miasto zmieniło się niesamowicie. Jest dziś dobrym miejscem do życia. Proponuje mieszkańcom m.in. wiele wydarzeń kulturalnych – mówi Agnieszka Jackowska, Infosys Poland.

Firma dobrze czuje się w Łodzi. – Pandemia nie dotknęła nas negatywnie. Oczywiście straciliśmy niektóre kontrakty z branży automotive czy lotniczej, ale zdołaliśmy utrzymać innych klientów i zdobyć nowych – przyznaje Agnieszka Jackowska, dyrektor zarządzająca Infosys Poland, która była prelegentką Property Forum Łódź City Talk 2022.

Dodaje, że cała branża sektora nowoczesnych usług dla biznesu w 2023 r. według planów ma zatrudnić 478 tys. ludzi, czyli prawe pół miliona pracowników.

- To jest więcej niż całe górnictwo. Szacowany wzrost w tej branży oscyluje wokół 7,9 proc. – wylicza Agnieszka Jackowska.

Infosys w swoich planach strategicznych zakłada 10-procentowy wzrost.

– Dla nas to oznacza zdobywanie nowych klientów. Podobnie jak miasto rośnie dzięki inwestorom, tak my powiększamy się tylko dzięki nowym kontraktom. Planujemy się dalej rozwijać w Łodzi, ponieważ miasto zmieniło się niesamowicie. Jest dziś dobrym miejscem do życia. Proponuje mieszkańcom m.in. wiele wydarzeń kulturalnych. W tym kierunku powinniśmy zmierzać – zapewnia Agnieszka Jackowska.

Infosys Poland to dostawca usług outsourcingowych, konsultingowych i technologicznych oraz jeden z największych pracodawców z sektora usług w Polsce.

Polskie centrum Infosys zatrudnia ponad 2600 specjalistów, świadczących usługi BPO, HRO i ITO dla 25 klientów z całego świata w ponad 20 językach.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl