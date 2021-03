Usługowo-biurowy Royal Wilanów z kompletem najemców

LUX MED oraz Hilti wprowadzą się do budynku biurowo-usługowego Royal Wilanów, należącego do Grupy Capital Park. Dzięki tym transakcjom poziom najmu całego budynku wynosi 100 proc.

Hilti - firma oferująca kompleksowe usługi, sprzęt i oprogramowanie dla branży budownictwa na całym świecie przeniesie do Wilanowa swoją polską siedzibę i zajmie powierzchnię ponad 2.600 mkw. LUX MED otworzy w Royal Wilanów kolejną placówkę medyczną z dostępem do szerokiej oferty lekarzy specjalistów, a także badań diagnostycznych i profilaktyki. To następny etap rozbudowy oferty budynku o usługi z branży opieki zdrowotnej. Aktualnie działa tu przychodnia Medicover i zespół Office Doctor – oferujący innowacyjną na polskim rynku usługę w ramach autorskiego programu Grupy Capital Park – Biuro+, umożliwiającą najemcom całodzienny dostęp do lekarza i ratownictwa medycznego w miejscu pracy.

– Strategia inwestycyjna stawiająca na projekty wielofunkcyjne i miastotwórcze, okazała się być niezwykle skuteczna również w przypadku aktualnej sytuacji epidemiologicznej. Royal Wilanów to typowy przykład projektu mixed-use, który świetnie poradził sobie w tym trudnym czasie – mówi Marcin Juszczyk, członek zarządu, CIO/CFO Grupy Capital Park. – Lokalizacja na granicy miasta, bliskość osiedli, dywersyfikacja najemców oraz kreowanie przestrzeni miejskich dla lokalnych społeczności powoduje, że takie obiekty - niezależnie od sytuacji rynkowej - mają stabilne przychody. Choć ze względu na swoją złożoność mogą być większym wyzwaniem analitycznym dla potencjalnych nabywców, to w naszej ocenie stanowią niższe ryzyko inwestycyjne niż projekty monofunkcyjne, których elastyczność w dostosowaniu oferty i funkcjonowania do czasowej sytuacji kryzysowej, jaką stanowi pandemia, jest znacznie mniejsza. W przypadku tej nieruchomości mimo niestabilności na rynku wciąż przyciągamy do siebie kolejnych najemców. Utrzymywaliśmy wysoki poziom komercjalizacji – 97 proc., a nowo zawarte umowy spowodowały, że na ten moment cała dostępna powierzchnia w Royal Wilanów jest już wynajęta – dodaje.

Negocjacje nowych umów najmu trwały pomimo wybuchu pandemii, która znacząco zmieniła dotychczasowe funkcjonowanie budynków biurowych. Konieczne było wdrożenie nowych elementów strategii zarządzania obiektem, m.in. uwzględniających niezbędność utrzymywania reżimu sanitarnego. W Royal Wilanów jest to realizowane w ramach programu Biuro + przez ekipę Office Doctor, która regularnie dezynfekuje części wspólne oraz pomieszczenia najemców. Dodatkowo, ze względu na architekturę budynku – niską zabudowę, dużą ilość klatek schodowych i wejść, wewnętrzne patio oraz rozległy teren zielony wokół – obiekt okazał się być naturalnie bezpieczniejszym miejscem, gdzie przepływ ludzi rozkłada się na większej przestrzeni. Jeszcze istotniejsza niż zwykle stała się też elastyczność systemów HVAC, dzięki której można ograniczyć zużycie mediów w momencie, kiedy biura zapełnione są w mniejszym stopniu niż zwykle.

