Do jednego z najbardziej ekologicznych budynków biurowych w Krakowie, V.Offices, wprowadził się nowy najemca. Firma Imperial Brands Services podpisała umowę najmu blisko 1 600 mkw. powierzchni biurowej.

W nowej lokalizacji będzie rozwijać globalne centrum usług, które odpowiada za działania finansowe koncernu.

Obie strony wspierane były przez międzynarodowe firmy doradcze.

Właściciela obiektu, AFI Europe, reprezentowali eksperci z Knight Frank, a najemcę - CBRE.

Imperial Brands z siedzibą w Bristolu (Wielka Brytania), to jeden z największych producentów wyrobów tytoniowych na świecie. Krakowskie globalne centrum usług (ang. Global Business Services - GBS) to czwarta inwestycja koncernu w Polsce. Obecnie w kraju znajdują się już dwie nowoczesne fabryki producenta – w Tarnowie Podgórnym koło Poznania oraz w Radomiu, jak i globalne centrum łańcucha dostaw w Warszawie. Powstanie centrum usług w stolicy Małopolski to jeden z elementów globalnej strategii spółki i jej transformacji. Krakowski GBS integruje zadania z czterech obszarów: finansów, zakupów, IT i analizy danych.

- Naszą wizją jest stworzenie prawdziwego centrum kompetencji skupiającego zespół ekspertów o specjalistycznej wiedzy z różnych dziedzin, takich jak finanse, IT czy analiza danych. Wraz z transformacją naszej firmy kształtujemy nowe sposoby pracy, wdrażamy i dopasowujemy nowe technologie, jednocześnie podnosząc umiejętności, a wszystko to w kierunku poprawy dokładności danych, jakości usług i wzrostu wydajności w całej organizacji. W krakowskiego centrum zatrudniamy już ponad 100 utalentowanych ekspertów i stale intensywnie się rozwijamy. Docelowo planujemy kilkukrotnie zwiększyć zatrudnienie. Nowe biuro w V.Offices spełnia nasze wysokie wymagania, zapewniając doskonałe warunki oraz inspirujące środowisko pracy – mówi Edwin Bennaars, dyrektor ds. globalnych usług biznesowych w Imperial Brands Services Polska.

- Cieszę się, że kolejny najemca docenił zielone rozwiązania oferowane przez V.Offices. Jesteśmy już na finiszu komercjalizacji budynku i nowa umowa dowodzi, że obrana przez nas strategia rozwoju była i jest właściwa. V.Offices uznawany jest za najbardziej zielony biurowiec w Polsce. Nasz obiekt oferuje szereg udogodnień oszczędzających energię i wodę, stawiając na odnawialne źródła energii i systemy odzysku ciepła, mocy oraz wilgoci z wentylacji i klimatyzacji. Jestem pewny, że nowi użytkownicy docenią również udogodnienia budynkowe dla rowerzystów, jak również chętnie korzystać będą z zielonego patio – komentuje Sebastian Kieć, CEO w AFI Europe Poland.

V.Offices. Fot. Mat. pras.

V.Offices jest atrakcyjnym miejscem pracy, oferującym ponad 21 400 mkw. powierzchni biurowej. To świetnie zlokalizowany punkt na mapie Krakowa pod względem dostępu do komunikacji miejskiej. W jego bliskim sąsiedztwie znajdują się liczne przystanki autobusowe i tramwajowe, a dojazd do głównego dworca kolejowego zajmuje niespełna 3 minuty. Ponadto biurowiec zorientowany jest na ekologię, oferując możliwość ładowania samochodów elektrycznych oraz stacje rowerowe i prysznice dla rowerzystów, będące odpowiedzią na potrzeby pracowników wybierających transport nieszkodliwy dla środowiska. V.Offices na etapie projektowania został wyróżniony certyfikatem BREEAM „International New Construction” na poziomie Outstanding, uzyskując wynik 98,87 proc.

- Kraków, który kojarzy się głównie z atrakcjami turystycznymi i historią jest przede wszystkim miastem z ogromnym potencjałem. W stolicy Małopolski działa aż 261 centrów usług wspólnych, w których zatrudnienie znalazło ponad 92 000 pracowników. Atuty w postaci bardzo dobrych uczelni oraz wykształconych absolwentów doceniają międzynarodowe koncerny. Chcąc zapewnić im, jak najlepsze warunki i środowisko pracy firmy wybierają biurowce gwarantujące komfort i bezpieczeństwo. V.Offices jest jednym z najlepszych adresów biurowych w Krakowie i jestem przekonana, że najemca szybko zadomowi się w nowym miejscu – dodaje Monika Sułdecka-Karaś, partner i dyrektor regionalna w Knight Frank.

- Lokalizacja niezmiennie pozostaje jednym z kluczowych czynników branych pod uwagę przez firmy przy wyborze nowego biura. Nasze badania pokazują jednak, że kwestia zrównoważonego rozwoju i ekologicznych rozwiązań w budynkach stają się coraz bardziej istotne, już 55 proc. badanych firm wskazuje ten element jako niezwykle ważny. To bardzo duża zmiana w stosunku do wyników badania z poprzednich lat, kiedy odpowiednio 44 proc. i 37 proc. respondentów wskazywało ten czynnik. Poszukując nowego biura dla naszego klienta opieraliśmy się na podobnych kryteriach. Bardzo istotny był komfort pracowników, zarówno pod względem dostępności budynku jak i jego funkcjonalności – mówi Anastazja Berniak, zastępca dyrektora w krakowskim biurze CBRE.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl