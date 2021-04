Varso Place z certyfikatem WELL Health-Safety

Międzynarodowy standard WELL Health-Safety powstał na podstawie wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia, amerykańskiej agencji Centers for Disease Control and Prevention oraz czołowych instytutów naukowo-badawczych – w pracach nad certyfikatem uczestniczyło blisko 600 ekspertów w dziedzinie zdrowia publicznego, wirusologów, liderów biznesu, architektów, projektantów i innych specjalistów.

WELL Health-Safety to niezależny system oceny, który uwzględnia procedury sprzątania i odkażania przestrzeni pracy, zarządzanie jakością powietrza i wody w biurze (w tym dbałość o odpowiedni serwis systemów klimatyzacji i wentylacji), promocję działań prozdrowotnych wśród pracowników, a także przygotowanie do sytuacji kryzysowych, czyli np. wykrycia zakażenia SARS-CoV-2 w budynku.



Varso Place to trzy wieżowce w centrum Warszawy realizowane przez HB Reavis zgodnie z najwyższymi normami budownictwa ekologicznego. W dwóch ukończonych budynkach mieszczą się biura, hotel, centrum innowacji oraz pasaż handlowo-usługowy. W budowie pozostaje Varso Tower, które po ukończeniu także zostanie certyfikowane w standardzie WELL Health-Safety.

HB Reavis planuje ubiegać się o certyfikaty WELL Health-Safety dla wszystkich swoich projektów w Europie.