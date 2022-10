Greenberg Traurig rozpoczyna nowy etap w swojej historii wraz z finalizacją zmiany siedziby biura na Varso Tower.

Kancelaria Greenberg Traurig podpisała z HB Reavis, międzynarodową firmą deweloperską, 10‑letnią umowę najmu biura o powierzchni 5 tys. mkw. w wieżowcu Varso Tower – najwyższym budynku w Unii Europejskiej.

Nowoczesne biuro kancelarii zajmuje trzy piętra Varso Tower - od 31 do 33.

Przeniesienie naszego warszawskiego zespołu z budynku Giełdy Papierów Wartościowych do najnowocześniej lokalizacji w Varso Tower to zdecydowany ruch, który dokładnie pokazuje naszą siłę i odporność w tych trudnych czasach. Ciągłemu rozwojowi naszego warszawskiego zespołu musi towarzyszyć najlepsze możliwe środowisko do współpracy. Jest to najbardziej zaawansowany projekt ukończony ostatnio w Europie i nowy dom Greenberg Traurig na wiele lat – powiedział Richard A. Rosenbaum, Executive Chairman Greenberg Traurig, blisko związany z regionem europejskim.

Varso Tower oznacza kolejny kamień milowy dla Greenberg Traurig w Polsce. Zawsze świetnie radziliśmy sobie w przełomowych momentach i nasze podejście oparte jest na aktywnym działaniu – aby pozostać liderem rynku, nie możemy wyłącznie biernie czekać na rozwój wydarzeń. Podejście to wynika nie tylko z naszej historii, ale przede wszystkim z chęci ciągłego rozwoju – właśnie to pozwala nam wytyczać nowe kierunki dla całego rynku. W ten sposób wciąż dążymy do doskonałości – dodał Lejb Fogelman, wieloletni Senior Partner warszawskiego biura kancelarii.

- Gratulujemy HB Reavis i wszystkim zaangażowanym ukończenia tego wyjątkowego projektu. Cieszymy się bardzo, że pomimo licznych wyzwań, naszą przeprowadzkę udało się zakończyć zgodnie z planem. Varso Tower stanowi nowy punkt odniesienia dla całego sektora biurowego, oferując doskonałe połączenie komfortu, wellbeing, bezpieczeństwa oraz najwyższych standardów zrównoważonego rozwoju. Właśnie te cechy definiują biuro, jakiego pracownicy oczekują w postpandemicznej rzeczywistości – podsumowała Jolanta Nowakowska-Zimoch, Managing Partner warszawskiego biura Greenberg Traurig.

Varso Tower został zaprojektowany przez architektów z Foster + Partners, międzynarodowej pracowni słynącej z nowatorskich projektów. Ukończony we wrześniu 2022 r. budynek wyróżnia się szklaną fasadą, której każdy element ma aż 4 metry wysokości, co zapewnia doskonałe doświetlenie powierzchni biurowych naturalnym światłem. Varso Tower uzyskał również wysokie noty w certyfikacjach BREEAM i WELL, potwierdzając jakość zastosowanych rozwiązań, których celem jest maksymalna energooszczędność budynku oraz bezpieczeństwo i komfort użytkowników jednego z najbardziej ekologicznych budynków w Polsce.

Oprócz powierzchni biurowych, w wieżowcu powstaną dwa ogólnodostępne tarasy widokowe, z których jeden będzie położony dwukrotnie wyżej niż punkt widokowy w Pałacu Kultury i Nauki, a także restauracja i bar z widokiem na panoramę miasta. Varso Tower jest ostatnim elementem wzniesionego przez HB Reavis wielofunkcyjnego kompleksu Varso Place, w którego skład wchodzą biura, hotel, centrum innowacji oraz pasaż handlowo-usługowy.

W procesie najmu kancelarię kompleksowo wspierała firma Savills, której zakres doradztwa obejmował aspekty techniczne i zarządzanie projektem oraz pełne wsparcie komercyjne.

