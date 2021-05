Vastint o potencjale Warszawy i nowym projekcie mixed-use

Vastint rozpoczął swoją działalność w Polsce od Warszawy i wciąż zamierza w stolicy budować. – Planujemy dużą i ciekawą inwestycję na 14,5-hektarowym terenie obok lotniska na Okęciu. Będzie to projekt wielofunkcyjny, powyżej 140 tys. mkw. Sądzimy, że uda się tam wybudować zarówno budynki biurowe, jak i mieszkaniowe – zapowiada Radosław Kostka, Acquisition Manager Vastint Poland.

W Warszawie średnia płaca brutto jest o około 47 proc. wyższa niż średnia krajowa.

Warszawa cały czas zdobywa nowych mieszkańców. W najbliższej perspektywie może to być nawet 2 mln osób.

Nawet podczas pandemii inwestorzy interesowali się Warszawą, postrzegając ją nadal za bezpieczną przystań.

Żaden najemca nie opuścił w pandemii biurowca firmy Vastint. Firmy, którym się kończyły umowy, renegocjowały kontrakty na mniejsze powierzchnie i na krótsze okresy.

Za dużym potencjałem inwestycyjnym Warszawy przemawia między innymi demografia.

– Jest to miasto, które cały czas zdobywa nowych mieszkańców. W najbliższej perspektywie może to być nawet 2 mln osób. Stolica ma też olbrzymi potencjał edukacyjny – imponuje liczba studentów kierunków inżynieryjnych, sektora IT i lingwistycznych. Dobre są perspektywy zatrudnienia – w Warszawie mieszczą się siedziby największych firm, które mogą zapewnić ciekawe środowisko pracy – wyliczał Radosław Kostka, Acquisition Manager Vastint Poland podczas konferencji prezentującej wyniki Antal – Business Environment Assesment Study. Efektem badania są raporty o potencjale inwestycyjnym Warszawy, Wrocławia, Poznania, Łodzi, Trójmiasta, Krakowa oraz pierwszy raz Katowic...

