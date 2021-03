Vastint postawił na Gdynię. Nowy biurowiec z wiechą

Budowa projektu K2 osiągnęła kolejny kamień milowy. Pod koniec lutego br. zakończono prace konstrukcyjne na ostatniej z sześciu kondygnacji obiektu, osiągając maksymalną wysokość 25 m. Fakt ten został uhonorowany zawieszeniem tradycyjnego drzewka wiechy na szczycie konstrukcji.

- Wspaniale było świętować tak ważny moment w procesie budowy naszej najnowszej gdyńskiej inwestycji. Biurowiec K2 odzwierciedla nasze zaangażowanie w rozwój sektora biurowego w mieście - komentuje Roger Andersson, Dyrektor Zarządzający Vastint Poland.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Biurowiec K2 w Gdyni, mat. Vastint

Biurowiec K2, który swoją formą nawiązuje do architektonicznej tradycji modernizmu gdyńskiego, powstaje na skrzyżowaniu ulicy Kieleckiej z jedną z głównych arterii komunikacyjnych miasta - ulicą Śląską. To kameralny budynek oferujący 11,4 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej, stylowe lobby ze strefami pracy i spotkań oraz 138 miejsc parkingowych rozlokowanych na dwupoziomowym parkingu podziemnym. Dodatkowo, do dyspozycji najemców oddane zostaną miejsca postojowe dla rowerów na zewnątrz budynku oraz szatnie z prysznicami w hali garażowej.

- Nowoczesna i innowacyjna prefabrykowana konstrukcja biurowca K2 zapewni przyszłym użytkownikom pełną swobodę aranżacji wnętrz, natomiast zastosowane rozwiązania techniczne, wysokie parametry środowiska pracy. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że w dobie pandemii realizujemy prace wyprzedzając harmonogram - mówi Robert Gołąb, Kierownik Projektu w CFE Polska.

Biurowiec K2 w Gdyni, mat. Vastint

Inwestycja jest realizowana zgodnie z ideą zrównoważonego budownictwa oraz wymogami certyfikacji LEED. W projekcie zastosowano szereg proekologicznych rozwiązań i przewidziano użycie przyjaznych dla środowiska materiałów budowlanych, zapewniających ponadprzeciętny standard przestrzeni biurowej oraz podwyższoną wydajność w zakresie zużycia energii elektrycznej i wody, a także dostępu do światła dziennego i kontroli jakości powietrza.

Dużym atutem projektu jest jego lokalizacja, zapewniająca dogodny dostęp do komunikacji publicznej i szeregu istotnych udogodnień, umożliwiających przyszłym pracownikom efektywne zaplanowanie dnia. Biurowiec powstaje tuż obok stacji Szybkiej Kolei Miejskiej Wzgórze Św. Maksymiliana i pętli autobusowa oraz centrum handlowego Riviera.