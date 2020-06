Vastint zmienia reguły gry

Do tej pory Vastint budował w Polsce nieruchomości komercyjne. Przyszła pora na zmiany - o planach i założeniach nowej strategii mówi Roger Andersson, dyrektor zarządzający Vastint Polska.

Riverview to pierwszy projekt mieszkaniowy i jednocześnie debiut firmy w kolejnym segmencie rynku. Jakie będą kolejne Państwa kroki?

Roger Andersson: Projekty mieszkaniowe będą trzecim - obok biur i hoteli – mocnym filarem naszej działalności w Polsce. W ciągu najbliższych 5-7 lat zakładamy budowę ponad pięciu tysięcy mieszkań na działkach, które już posiadamy. Są to bardzo atrakcyjne lokalizacje, których potencjał chcielibyśmy w pełni wykorzystać, chodzi tu m.in. o Starą Rzeźnię w Poznaniu, teren dawnych zakładów mięsnych w Gdańsku, czy Waterfront przy Skwerze Kościuszki w Gdyni.

Kolejne inwestycje mieszkaniowe są w przygotowaniu, na różnych etapach planowania. Niemal wszystkie będą częścią większych projektów wielofunkcyjnych. W zależności od lokalizacji i sąsiedztwa, osiedla będą miały nieco odmienny charakter: od lifestylowej Starej Rzeźni przez stołeczne Airport Village, po rodzinne Portowo nad Wartą. Dodatkowo, każdy z naszych projektów będzie certyfikowany w amerykańskim systemie certyfikacji środowiskowej LEED – niepraktykowanym dotychczas na polskim rynku mieszkaniowym.

Postawiliście na ciekawe lokalizacje i przemyślane realizacje - w ten sposób chcecie zaznaczyć swoją obecność na rynku, na którym działa spora konkurencja? Czy Vastint trzyma jeszcze jakieś asy w rękawie?

Wprowadzamy model biznesowy, który zmieni dotychczasowe reguły gry.

W jaki sposób?

Ludzie są przyzwyczajeni do kupowania mieszkań na wczesnym etapie budowy, nabywają przysłowiową „dziurę w ziemi”. Vastint oferuje coś innego. Uważamy, że wielu klientów będzie zadowolonych z możliwości zobaczenia produktu końcowego przed podjęciem decyzji - tak jak przy zakupie wymarzonego auta.

Oferujecie gotowy produkt?

Dosłownie. To kluczowy element naszej strategii sprzedaży. W Riverview powstało 280 mieszkań o różnej powierzchni, ale wszystkie są gotowe do zamieszkania tuż po podpisaniu umowy. Przygotowaliśmy wykończenie i wyposażenie w wysokim standardzie i w trzech różnych stylach: nowoczesnym, klasycznym oraz skandynawskim. Finalna aranżacja zależy już do właściciela mieszkania, który poprzez dodatki i ruchome elementy wyposażenia, nada wnętrzom indywidualne akcenty.

1

2

Retransmisja sesji: EEC Online - Sesja: Rynek nieruchomości komercyjnych – koniunktura, inwestycje, klient