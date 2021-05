Velux w większym biurze

Obecna umowa obejmuje wynajem przez Velux ponad 3000 mkw. powierzchni biurowej.

To w The Park Warsaw mieści się siedziba spółki handlowej oraz globalnego centrum usług wspólnych.

Firma JLL reprezentowała najemcę w procesie renegocjacji umowy.

- Jest to obiekt, który w pełni spełnia nasze oczekiwania, a ze względu na skalę projektu daje nam dogodną możliwość ekspansji biura wraz z rozwojem firmy. The Park Warsaw to reprezentacyjny kompleks oferujący wysoki standard z ciekawie zaaranżowanymi przestrzeniami wspólnymi i udogodnieniami. Jesteśmy bardzo zadowoleni z naszej współpracy z zarządcą obiektu - mówi Jacek Siwiński, Prezes VELUX Polska.

- Cieszymy się, że mimo trudnej dla wszystkich sytuacji w dobie pandemii, firma VELUX zdecydowała się zostać w The Park Warsaw na dłużej i zwiększyć dotychczasowo wynajmowaną przestrzeń. Kolejne przedłużenia umów w The Park Warsaw utwierdzają nas w przekonaniu, że potencjał lokalizacji, uzupełniony o architekturę z dużą ilością zieleni oraz elastyczne rozwiązania powierzchni biurowej stwarzają komfortowe środowisko pracy, które przyciąga firmy - dodaje Anna Sztolc-Dudek, Senior Leasing & Tenant Care Manager, White Star Real Estate.

- Dalsza ekspansja firmy VELUX to jeden z dowodów na mocne perspektywy dla sektora nowoczesnych usług dla biznesu w Polsce, co z kolei należy traktować jako dobrą wiadomość dla krajowego rynku biurowego. The Park to wyjątkowy kompleks biurowy stanowiący idealną przestrzeń do rozwoju. Jesteśmy zadowoleni z dotychczasowej długofalowej współpracy z firmą VELUX i cieszymy się, że po raz kolejny mogliśmy reprezentować tego najemcę w procesie ekspansji i renegocjacji umowy najmu - mówi Zuzanna Kowalczyk, Dyrektor w Dziale Reprezentacji Najemcy, JLL.