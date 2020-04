Vesuvius na dłużej z Mix Group

Vesuvius jest światowym liderem produkcji, sprzedaży i projektowania wysokogatunkowej ceramiki, materiałów ogniotrwałych i systemów kontroli dla wymagających zastosowań przemysłowych. Spółka od stycznia 2018 roku związana jest umową najmu powierzchni około 1160 mkw. z firmą Inwestycje Mix Biura, należącą do Mix Group.

- Indywidualne podejście do klienta i jego potrzeb oraz profesjonalna obsługa zaowocowały kolejną umową z naszym najemcą. Przy tak prężnie rozwijającej się konkurencji oraz nowych ofertach na rynku biurowym jest to niebywały sukces. BBC 11 to wnętrza i infrastruktura na najwyższym poziomie - mówi prezes Mix Group, Jadwiga Wiśniowska.

Projekt wnętrz jest dopasowany do indywidualnych potrzeb najemcy i będzie on realizowany in- house przez Mix Group.