Vistra otwiera nowe biuro w Lublinie

Vistra jest dostawcą usług korporacyjnych, zatrudniającym blisko 5 tys. osób na całym świecie.

W Polsce, firma od ponad 18 lat z powodzeniem wspiera zagranicznych inwestorów w wejściu na rynek oraz zapewnia profesjonalną obsługę księgową i kadrowo-płacową, świadcząc usługi doradztwa podatkowego i prawnego, sekretariatu korporacyjnego, a także administrowania funduszami inwestycyjnymi.

W biurach w Warszawie, Krakowie, Lublinie, Poznaniu i Wrocławiu pracuje już ponad 500 osób.

Swój najmłodszy oddział – w Lublinie, Vistra otworzyła w 2018 r. Zaledwie cztery lata później stał się on największym i najszybciej rozwijającym się oddziałem Vistry w Polsce zatrudniającym łącznie niemal stu pracowników i z planami na kolejnych stu w latach następnych.

Plany rozwojowe Vistra Poland są bardzo ambitne i dynamiczne. Cały czas są poszukiwani młodzi ludzie chcący nauczyć się nowego zawodu, gdzie zaczynając od stanowiska asystenta, pod okiem specjalistów mogą się profesjonalnie rozwijać i poznawać tajniki wiedzy z zakresu księgowości, prawa pracy czy też naliczania wynagrodzeń.

Vistra daje szansę tym, którzy dopiero zaczynają swoją ścieżkę w zawodzie księgowego, natomiast wykwalifikowanym specjalistom oferuje kierownicze stanowiska (manager, team leader). To co wyróżnia firmę na rynku to możliwość pracy z pełnymi księgami, nie dzieli one obowiązków na procesy, zatem księgowy odpowiada za spółkę od A do Z. Poza działem księgowości Vistra Lublin prowadzi również dział kadr i płac.