VMLY&R Poland przeprowadza się do nowego biurowca w Krakowie

W związku z rozwojem oraz ewolucją potrzeb biurowych, VMLY&R Poland - część globalnej agencji brand & customer experience - przeprowadza się do Zabłocie Business Park B w Krakowie.

Firma VMLY&R podpisała umowę najmu w krakowskim biurowcu Zabłocie Business Park B.

VMLY&R Poland jest częścią globalnej agencji brand & customer experience.

Firma zatrudnia ponad 12 000 pracowników na całym świecie, w tym około 350 w Warszawie i Krakowie.

- W związku z rozwojem naszej firmy oraz ewolucją naszych potrzeb biurowych zdecydowaliśmy się na przeprowadzkę do nowoczesnego biura, zapewniającego nam dużą elastyczność i odpowiadającego naszemu zmieniającemu się podejściu do pracy. Zabłocie Business Park B to biurowiec, który w pełni spełnia nasze wymagania i będzie doskonałym miejscem pracy dla naszego zespołu. Jesteśmy zadowoleni z wyboru tej lokalizacji - mówi Piotr Friedberg, szef krakowskiego biura VMLY&R.

Zabłocie Business Park B to drugi etap kompleksu biurowego, który będzie się składał z trzech budynków (A, B i C), oferujących odpowiednio 11 000, 14 500 i 10 000 mkw. powierzchni do wynajęcia.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Firma VMLY&R wynajęła prawie 600 mkw., tworząc na wynajętej powierzchni strefę coworkingową z wieloma ciekawymi udogodnieniami, które będą stanowić urozmaicenie podczas codziennej pracy zespołu naszego klienta. Ponadto, nowe biuro VMLY&R cechuje nowoczesny design, a sama powierzchnia została zaaranżowana z myślą zarówno o pracy projektowej, jak i zadaniach wymagających skupienia - mówi Maciej Fielek, starszy konsultant w Dziale Wynajmu Powierzchni Biurowych i Reprezentacji Najemcy, agencja JLL, która reprezentowała najemcę w procesie negocjacji umowy.