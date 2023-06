Vonage ma powierzchnię biurową na dwóch piętrach wrocławskiego Retro Office House i jest jedną z najdłużej rezydujących firm w biurowcu z portfela Globalworth. Międzynarodowa spółka przedłużyła obecną umowę najmu na kolejne lata.

Globalworth jest notowaną na giełdzie spółką działającą na rynku nieruchomości w Europie Środkowej i Wschodniej, notowaną w segmencie AIM Londyńskiej Giełdy Papierów Wartościowych.

W Polsce Globalworth jest obecny w Warszawie, Wrocławiu, Łodzi, Krakowie, Gdańsku i Katowicach, natomiast w Rumunii jego aktywa obejmują Bukareszt, Timisoarę, Konstancę, Pitesti, Arad i Oradeę.

Vonage, czołowy dostawca usług komunikacyjnych w chmurze, przedłużył na kolejne pięć lat umowę najmu w Retro Office House.

W negocjacjach z właścicielem i zarządcą budynku, Globalworth, najemcę reprezentowała firma doradcza Savills.

Nasza decyzja, aby kontynuować inwestycje w Polsce, jest decyzją strategiczną i przyszłościową. Jesteśmy obecni na polskim rynku od wielu lat, w zakresie tworzenia oprogramowania dla naszego rozwiązania Contact Center. Wraz z przedłużeniem umowy najmu biura, podjęliśmy również decyzję, aby rozwijać we Wrocławiu inne linie produktów Vonage, takich jak AI oraz Communication APIs. Inicjatywa ta podkreśla nasze zaangażowanie w ciągłe doskonalenie i rozwój oraz wnoszenie różnorodnych perspektyw i umiejętności, które pomogą nam utrzymać pozycję lidera w branży technologicznej - komentuje Artur Michalczyk, Senior Vice President Engineering, Vonage.

- Bardzo się cieszymy, że Vonage stawia na Polskę oraz Wrocław i będziemy dalej rozwijać istniejące już zespoły. Powstaną też zupełnie nowe, np. do zarządzania produktem, UX, czy architecture, wzbogacając tym samym nasze obecne portfolio. Nasze drzwi są zawsze otwarte dla Specjalistów z branży. Na chwilę obecną posiadamy kilkadziesiąt otwartych pozycji. Praca zdalna pozostaje częścią naszej kultury, ale sami nasi pracownicy podkreślają rolę biura, spotkań twarzą w twarz, kolaboracji zespołowej czy budowania relacji z innymi grupami. Chcemy, aby nasza przestrzeń była atrakcyjna, nowoczesna i żeby nasi pracownicy mogli w pełni utożsamiać się z firmą, w której pracują - komentuje Grzegorz Smoliński, Engineering Director and Site Lead Wrocław, Vonage.

W jednym z najbardziej charakterystycznych budynków Wrocławia spółka od 2018 roku zajmuje 1000 mkw. powierzchni biurowej na dwóch kondygnacjach.

- Naszym celem jest podążanie za zmieniającymi się oczekiwaniami najemców – obecnych i przyszłych, tak aby wszystkie budynki z naszego portfela były nowoczesne i zapewniały komfortowe warunki do pracy. Przedłużenie współpracy z Vonage o kolejne lata, to najlepszy przykład, że oferowane przez nas przestrzenie spełniają wysokie wymagania nawet najbardziej uznanych, międzynarodowych firm. Dalsza współpraca najemcy, to także docenienie naszych działań, które zapewniają wysoki standard budynku oraz potwierdzenie, że Globalworth sprawdza się w roli długofalowego partnera strategicznego dla naszych klientów.”

- mówi Magdalena Śnieżek, Senior Asset Management and Leasing Manager, Globalworth Poland.

- Vonage to firma należąca do ścisłej czołówki sektora IT, który w pierwszym kwartale 2023 roku odpowiadał aż za 25% całkowitego popytu na rynkach największych miast regionalnych. Cieszę się, że mogliśmy kompleksowo wspierać klienta w procesie przedłużenia najmu. Budynek Retro Office House zlokalizowany jest w ścisłym centrum Wrocławia w bezpośrednim sąsiedztwie dworca oraz licznych kawiarni i restauracji, które sprzyjają powrotowi pracowników do biur - komentuje Bartosz Plewa, manager regionalny w dziale powierzchni biurowych w Savills.

Retro Office House jest zlokalizowany przy ulicy Piłsudskiego w centrum Wrocławia. Posiada dwa patia oraz duży parking podziemny.

