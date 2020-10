Vorwerk otwiera nowe biuro regionalne

Firma Vorwerk rozpoczęła swoją działalność w 1883 roku w Niemczech w Wuppertalu i tam znajduje się jej główna siedziba. Dziś, po ponad 130 latach istnienia, jest międzynarodowym przedsiębiorstwem obecnym w ponad 70 krajach na świecie. Podstawową działalnością firmy jest sprzedaż bezpośrednia wysokiej jakości sprzętu gospodarstwa domowego. W Polsce Vorwerk obecny jest od 1995 roku, a jego główna siedziba mieści się we Wrocławiu.

W ciągu 25 lat obecności urządzenia Thermomix® na polskim rynku na jego zakup zdecydowało się ponad 700 tys. klientów. Obecnie w Polsce sprzedawany jest już piąty model wielofunkcyjnego urządzenia kuchennego – Thermomix® TM6.

- Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom technicznym Thermomix® TM6 odmienia codzienne życie umożliwiając przygotowanie posiłków w szybki, oszczędny, zdrowy i łatwy sposób. Pozwala też na różnorodne i kreatywne gotowanie, a także planowanie menu, dzięki cyfrowemu dostępowi do kilku tysięcy inspirujących przepisów znajdujących się na Cookidoo® - platformie z przepisami kulinarnymi, dostosowanymi do urządzenia – mówi Wojciech Ćmikiewicz, dyrektor generalny Vorwerk Polska.

Od niedawna Vorwerk Polska prowadzi też w wybranych regionach Polski (województwa dolnośląskie, mazowieckie i kujawsko-pomorskie) sprzedaż systemu utrzymania czystości Kobold.

Nowe biuro regionalne firmy Vorwerk w Poznaniu ma powierzchnię blisko 445 m kw. i będzie dedykowane potrzebom przedstawicieli handlowych, jak również organizowane w nim będą w przyszłości spotkania z klientami.

- Oddany wiosną do użytku kompleks Giant Office to jedyny nowy projekt biurowy, o jaki wzbogaci się poznański rynek w 2020 r. Z tego względu budzi on naturalne zainteresowanie najemców, zarówno tych poszukujących powierzchni biurowej, jak i lokali gastronomicznych i salonów handlowych – mówi Piotr Skuza, menadżer regionalny, dział powierzchni biurowych, Savills.

Najnowsza inwestycja biurowa w stolicy Wielkopolski zlokalizowana jest na rogu znanych z bogatej oferty handlowo-usługowej ulic Górki i Głogowskiej. Kompleks Giant Office dysponuje 15 310 m kw. nowoczesnej powierzchni biurowej, 1815 m kw. powierzchni handlowej i 440 m kw. powierzchni przewidzianej dla gastronomii. Podziemny parking zapewnia 227 miejsc postojowych. Obiekt posiada certyfikat BREEAM Very Good.

Deweloperem nieruchomości jest spółka Giant Invest. Savills jest agentem wyłącznym ds. wynajmu powierzchni biurowej i handlowej w kompleksie Giant Office. Najemcę w transakcji reprezentowała firma Walter Herz.