Przy ulicy Bukowskiej w Poznaniu powstanie nowe centrum biurowo-usługowe. Kompaktowy obiekt o łącznej powierzchni 2200 mkw. zbuduje Vox Active.

Vox Active to spółka deweloperska z Grupy Vox, mającej na koncie tak udane inwestycje biurowe jak Concordia Design, Bałtyk czy Lab150.

Grupa kapitałowa należąca do znanego poznańskiego przedsiębiorcy, Piotra Voelkela, wykorzystując dotychczasowe doświadczenia, tworzy teraz propozycję dla biznesu zorientowanego na lokalnych klientów.

Nowa inwestycja Vox Active będzie nazywać się Ławica Biznes Park i ma przyciągnąć najemców elastycznym podejściem do potrzeb.

Podstawą decyzji o rozpoczęciu inwestycji biurowo-usługowej przez Vox Active są wnioski z ostatnich zmian społeczno-urbanistycznych i przenoszenia się aktywności biznesowej poza ścisłe centrum na osiedla i przedmieścia. Podczas lockdownu u tryb pracy bardzo się zmienił, a wiele osób doskonale zdążyło się już przyzwyczaić do nowych uwarunkowań.

Zmieniający się styl życia i wynikające z niego preferencje korzystania z tego, co dostępne w okolicy, stworzyły przestrzeń na nowy typ nieruchomości komercyjnych. To obiekty łączące lokalny handel i usługi z przestrzenią biurową. Taki będzie również Ławica Biznes Park. Choć jest on jeszcze na etapie projektu, prezentujemy go już teraz, ponieważ wczesne rozmowy z najemcami, jeszcze przed rozpoczęciem prac budowlanych, pozwolą nam w maksymalnym stopniu uwzględnić ich potrzeby- zauważa Agata Olszyńska, Dyrektor Marketingu w Vox Active.

Centrum Ławica Biznes Park będzie miało adres Bukowska 405 i będzie dobrze widoczne z ulicy. Czytelny adres i łatwy dojazd powinny być sporymi atutami dla najemców, niezależnie od branży i rozmiaru biznesu. Vox Active buduje je niedaleko swojej inwestycji mieszkaniowej Wille Bukowska, a pierwsze zapytania potencjalnych najemców spłynęły ze strony osób, które właśnie tam mieszkają. To dodatkowo utwierdziło inwestora w przekonaniu, że projekt jest interesujący i potrzebny w tej lokalizacji.

Centrum Ławica Biznes Park. Fot. Mat. pras.

– Naszą intencją jest osiągnięcie optymalnego miksu dużych, średnich i małych powierzchni w najmie, jak również zdrowego balansu między biznesami sieciowymi a niezależnymi firmami – mówi Jakub Zając, Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy w Vox Active. – Dlatego zapraszamy do rozmów zarówno sieci, jak i sąsiadów prowadzących lokalne biznesy – dodaje.

Duży parking na 85 samochodów, który zaprojektowano przy Ławica Biznes Park, będzie z pewnością dobrze przyjęty nie tylko przez najemców tamtejszych lokali, ale również przez ich klientów.

Część biznesów traci dostęp do znacznej puli potencjalnych klientów, jeśli w pobliżu nie ma zapewnionego miejsca dla samochodów. Wygoda dojazdu i parkowania jest kluczowa tak samo w przypadku zakupów, wizyty na siłowni czy korzystania z usług medycznych lub branży beauty. Jesteśmy więc przekonani, że wielu przedsiębiorców, którzy aktualnie mierzą się z tym problemem przeniesie swoje firmy do nas, a wraz z lokalem wynajmie też prywatne miejsca postojowe – zwraca uwagę Agata Olszyńska.

Podczas gdy rynkowym standardem jest sprzedaż lokali użytkowych, Vox Active postanowił wyjść naprzeciw klientom i zaproponować ciekawy model współpracy, utrzymany w duchu partnerskiego podejścia.

– W naszej ofercie jest długoterminowy wynajem przy samodzielnym wykończeniu według własnego uznania najemcy - mówi Marek Waliszka, Członek Zarządu, Dyrektor Działu Inwestycji w Vox Active. – Uniwersalna część wykończenia, jak np klimatyzacja czy system kontroli dostępu - będzie przez nas oferowana w ramach czynszu najmu. Możemy także pomóc z projektem wnętrza, a nawet zaoferować zniżkę na meble VOX, jednak z doświadczenia wiemy, że przedsiębiorcy uciekają obecnie od jednolitego standardu i wolą podejść do wnętrz biur i lokali z własną wizją.

Według wstępnego zamysłu inwestora, w parterze budynku znajdą się lokale handlowe na sklepy typu convenience, cukiernię-kawiarnię, aptekę, usługi związane z zajęciami pozalekcyjnymi dla dzieci - np. szkoła językowa lub warsztaty kreatywne. Biorąc pod uwagę analizę najbliższego otoczenia, również usługi spa lub inne z szeroko pojętej branży beauty będą tam z pewnością mile widziane, podobnie, jak przychodnia czy gabinet weterynaryjny. Na tego rodzaju działalność Vox Active przewidział nieco ponad 1000 mkw. z możliwością różnorodnego podziału. Na piętrze będzie z kolei blisko 900 mkw. przeznaczone na biura, również z możliwością podziału według indywidualnych potrzeb.

Przyjęliśmy w naszym modelu biznesowym trzy cele. Po pierwsze, chcemy wprowadzić do tej lokalizacji firmy świadczące usługi lub sprzedające produkty mile widziane przez lokalną społeczność. Po drugie – jednocześnie – zależy nam oczywiście na wysokim wskaźniku obłożenia, który planujemy regulować poprzez negocjacje długości trwania umów najmu oraz dobór odpowiednich biznesów do współpracy. Trzecim celem są stabilne i adekwatne zyski, które osiągniemy przy oferowanych obecnie konkurencyjnych stawkach najmu dzięki doświadczeniu w projektach komercyjnych. Widząc sukces Concordii Design czy Bałtyku, klienci podchodzą do rozmów z dużym zaufaniem do naszych propozycji – wyjaśnia Jakub Zając.

Autorem projektu jest architekt Adam Mikulicz, który odpowiadał również za pierwszy etap inwestycji Wille Bukowską, co daje gwarancję, że Ławica Biznes Park świetnie wkomponuje się w swoje najbliższe otoczenie. Ergonomiczne wnętrza będą miały dużo przeszkleń, co nie tylko zapewni bardzo dobre doświetlenie światłem dziennym, ale również nada wnętrzom nowoczesnego stylu. Wysokość obu kondygnacji to 3,75 m, co daje przestrzeń nie tylko na elastyczność aranżacji, ale również potencjał techniczny.

– Pomyśleliśmy o tym, żeby dać klientom możliwość rozprowadzenia pod sufitem różnorodnych instalacji, np. klimatyzacyjnej. – podpowiada Marek Waliszka.

Projekt jest ukończony pod względem bryły i jej otoczenia, natomiast ostateczny kształt wnętrza budynku będzie uzależniony od ustaleń z najemcami i podziału powierzchni obu kondygnacji wg ich potrzeb. Elastyczne warunki wynajmu będą zależeć zarówno od powierzchni, jaką zainteresowany jest najemca, jak również od okresu najmu.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl