W 2020 roku Skanska osiągnie milion mkw. „zielonej” powierzchni biurowej w Europie Środkowo-Wschodniej

Od 2012 roku firma dostarczyła w całym regionie ponad 700 tys. mkw. powierzchni biurowej z certyfikatem LEED, z czego 34,6 tys. mkw. dodatkowo posiadało certyfikat WELL. W samej Polsce jest to niemal 500 tys. mkw. zrównoważonej powierzchni biurowej w ramach 28 inwestycji. W 2020 roku Skanska odda do użytku kolejne 300 tys. mkw. w całym regionie – w Polsce, Czechach, Rumunii i na Węgrzech.

Skanska jest pionierem w dziedzinie budowy zrównoważonych powierzchni biurowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Dziesięć lat temu firma, jako pierwszy deweloper w regionie, wprowadziła certyfikat LEED. Dziś Skanska jest w czołówce firm wdrażających certyfikat WELL dla budownictwa biurowego. W ubiegłym roku praski projekt Visionary stał się pierwszym biurowcem z certyfikatem WELL w Europie Środkowo-Wschodniej, z kolei warszawski Spark C był pierwszym takim budynkiem w Polsce.

– Zrównoważony rozwój leży u podstaw działalności Skanska i wspiera naszą strategię biznesową opartą na naszej misji: budowaniu z korzyścią dla społeczeństwa. W pełni koncentrujemy się na dostarczaniu budynków zgodnych z najwyższymi standardami – mówi Katarzyna Zawodna-Bijoch, prezes spółki biurowej Skanska w Europie Środkowo-Wschodniej. – Nasze długofalowe, strategiczne podejście, Futureproof Workplaces by Skanska, stanowi dla naszych klientów obietnicę, że bez względu na to, jaki projekt Skanska wybiorą, będzie on rozwijany ze szczególnym naciskiem na design, zrównoważony rozwój i innowacje. Certyfikaty LEED i WELL są najlepszym dowodem na to, że nasza firma spełnia to zobowiązanie i oddaje do użytku budynki przyjazne dla środowiska, zbudowane z myślą o dobrym samopoczuciu użytkowników. Jesteśmy w pełni świadomi zmian klimatycznych i dlatego wciąż pracujemy nad dalszymi krokami na drodze do ograniczenia naszego wpływu na planetę.

Zrównoważona powierzchnia biurowa w całej Europie Środkowo-Wschodniej

Po pomyślnej certyfikacji projektu Visionary, Skanska została ostatnio ponownie doceniona –budynek Spark C otrzymał certyfikat WELL Core & Shell jako pierwszy w Polsce i drugi biurowiec w regionie CEE. Dodatkowo, obiekt został wcześniej wyróżniony następującymi certyfikatami: WELL New & Existing Interiors dla biura spółki biurowej Skanska na 5 piętrze, LEED Core & Shell na poziomie Platinum dla całego budynku, LEED Commercial Interior na poziomie Platinum dla siedziby Skanska oraz Obiekt bez Barier (certyfikat Fundacji Integracja).

Praga Studios w stolicy Czech to projekt, który otrzymał certyfikat LEED Core & Shell na poziomie Platinum. Obiektowi przyznano 97 punktów, co czyni go najbardziej zrównoważonym budynkiem firmy Skanska w regionie CEE.

Z kolei projekt biurowy Equilibrium 1 w Bukareszcie jest trzecim certyfikowanym projektem biurowym zrealizowanym przez Skanska w Rumunii. Budynek otrzymał niedawno certyfikat LEED Core & Shell na poziomie Platinum.