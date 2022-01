W 2022 roku zobaczymy wyniki testów różnych modeli pracy

Dwie rzeczy są pewne – nie ma jednego modelu pracy, który będzie dobry dla wszystkich organizacji, pojawi się ich kilka, a w ich centrum będzie znajdowała się przestrzeń biurowa.

Jeszcze w 2019 roku większość z nas nie wyobrażała sobie pracy poza biurem. Akceptacja dla home office była niska, co wynikało z małego zaufania do tej formy pracy i niewystarczającej znajomości narzędzi, które ją ułatwiają. Teraz, po niemal dwóch latach od wybuchu pandemii, bariery zostały przełamane. W roku 2020 pracodawcy przekonali się, że efektywność ich pracowników na home office nie spada, a pracownicy oswoili obsługę narzędzi, które umożliwiają pracę zdalną. Natomiast 2021 był rokiem powrotu do biur, ale już w nowej formule testowania różnych modeli pracy. Należy powiedzieć, że w ostatnim czasie dokonała się ogromna zmiana – firmy przeszły z modelu pracy typowo biurowej, przez rok pracy zdalnej, do przyszłości, która wyklaruje się już w 2022 roku.

Rok testów za nami

Każda firma inaczej rozumie hybrydowy model pracy i próbuje dostosować najlepsze rozwiązanie do swoich potrzeb. Wiadomo już, że ludzie nie przychodzą do biura, bo jest tam biurko, klimatyzacja, kawa i Internet. Chodzi raczej o podtrzymywanie i budowanie relacji, bycie częścią zespołu. I do tego właśnie służy nowoczesne biuro. W 2022 roku wyklaruje się jasny kierunek rozwoju biur. Już teraz jednak wiadomo, że nie ma jednego modelu dla wszystkich. „One size fits all” w przypadku biura przyszłości nie ma zastosowania. Wyłonią się style danych organizacji – niektórzy wrócą do starego modelu pracy wyłącznie w biurze, inni zdecydują się na model całkowicie zdalny, a jeszcze inni znajdą model pośrodku, który dopuszcza 2-3 dni home office w tygodniu.

Nowe podejście do portfolio biurowego