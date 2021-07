Ten trend zrewolucjonizuje rynek biurowy

Globalny rynek powierzchni biurowych typu flex wzrośnie z 7,97 mld USD w 2020 r. do 8,14 mld USD w 2021 r. - wynika z raportu Coworking Space Global Market Report 2021: COVID-19 Growth and Change to 2030. Do 2025 roku, przy rocznym tempie wzrostu 2,1 proc., może osiągnąć nawet 13,03 mld dolarów.

COVID-19 całkowicie przedefiniował znaczenie biura, a firmy mają dużo do myślenia, jeśli chodzi o znalezienie odpowiedniej lokalizacji dla swoich pracowników.

Firmy coraz częściej zwracają się w stronę elastycznych biur.

W tak niepewnym otoczeniu makroekonomicznym zobowiązanie się do wynajęcia określonej powierzchni biurowej na konkretny czas jest znacznie mniej atrakcyjnym wyborem, niż miało to miejsce przed pandemią.

Tempo i zakres ożywienia gospodarczego po COVID-19 jest trudny do przewidzenia, podobnie jak wielkość zatrudnienia firm może zmienić się w nadchodzących latach i miesiącach.

Nawet w przypadku firm o relatywnie dużej stabilności, można powiedzieć o znacznym przewartościowaniu priorytetów. Zmianom uległy bowiem nie tylko sposób zarządzania zespołami, częstotliwość wizyt pracowników w siedzibie firmy, ale także, a może przede wszystkim ich preferencje i oczekiwania co do biur. Ogromny wpływ miał na to wszechobecny lockdown. Praca w biurze każdego dnia nie jest już atrakcyjnym wyborem, podobnie jak brak elastyczności godzin pracy. Większość osób woli mieć kilka dostępnych opcji nie tylko w zakresie możliwości wyboru pracy z biura lub w trybie home office. Między innymi dlatego firmy coraz częściej decydują się na nawet kilka lokalizacji w jednym mieście.

Wszystkie te trendy skłaniają firmy do podejmowania bardziej elastycznych decyzji lokalizacyjnych. W przeciwieństwie do umów długoterminowego najmu, zaadaptowanie wielu lokalizacji elastycznych biur daje firmom możliwość łatwego wprowadzania zmian. To również świetna alternatywa dla pracowników, którzy w zależności od miejsca zamieszkania lub preferencji, mogą wybrać, z którego biura chcą pracować danego dnia.

- Głęboko wierzę, że wynajem biura jako taki zostanie zastąpiony umowami serwisowymi i członkowskimi, a zarządzanie stanowiskami pracy i dodatkowymi usługami będzie w pełni obsługiwane przez dedykowane aplikacje. Dzięki już dostępnym rozwiązaniom cyfrowym użytkownicy mają łatwy dostęp do wszystkich usług biurowych, takich jak rezerwacja miejsca do pracy, sali konferencyjnej czy usług dodatkowych, w tym wsparcia IT. Mając 10-letnie doświadczenie w 5 krajach, zespół New Work wspierany przez rozwiązania cyfrowe dostarczanymi przez workcloud24 jest dobrze przygotowany na stojące przed nami wyzwania – mówi Hubert Abt, CEO New Work i workcloud24.